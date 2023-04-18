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Şehit Fırat Çakıroğlu'nun babası CHP ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: Ne kadar vatan haini varsa bunlarda

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Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası CHP ve İYİ Parti’ye ateş püskürdü: Ne kadar vatan haini varsa bunlarda

Ege Üniversitesinde, 8 yıl önce PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen, ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, "İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz, oğlumun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdi. Fırat rahmetli olduktan sonra Seyithan İzsiz, Semo'nun akrabalarının düğününe gidip göbek attı. Sonra da 'benim için önemli değil. İstediğim adama burs veririm' dedi." açıklamasında bulundu.

Seyithan İzsiz'in İyi Parti'den seçilip Atatürk'ün meclisine girecek olması yüreklerimizi sızlatıyor. Seyithan İzsiz gidip HDP'den adaylığını koysun.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası CHP ve İYİ Parti’ye ateş püskürdü: Ne kadar vatan haini varsa bunlarda

Neden İyi Parti'den seçileceği sıradan adaylığını koyuyor. Bu durumlardan dolayı Meral Akşener her yerde protesto ediliyor.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası CHP ve İYİ Parti’ye ateş püskürdü: Ne kadar vatan haini varsa bunlarda

İyi Parti'de çok arkadaşım var. Onlar da çok tepkili. Fırat'ın kemiklerini sızlatıyorlar.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası CHP ve İYİ Parti’ye ateş püskürdü: Ne kadar vatan haini varsa bunlarda

Oğlumun katiline burs veren bir kişiyi seçileceği yerden milletvekili adayı yapan Meral Akşener, ayağını denk alsın.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası CHP ve İYİ Parti’ye ateş püskürdü: Ne kadar vatan haini varsa bunlarda

Fırat'ı beraber mezara koyduğumuz Müsavvat Dervişoğlu da bu durumu nasıl kabul ediyor.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası CHP ve İYİ Parti’ye ateş püskürdü: Ne kadar vatan haini varsa bunlarda

Siz nasıl milliyetçisiniz? Bunların Atatürkçülükle, milliyetçilikle, ülkücülükle alakaları kalmamış. CHP de buna dahildir.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası CHP ve İYİ Parti’ye ateş püskürdü: Ne kadar vatan haini varsa bunlarda

Nerede FETÖ'cü ve vatan haini varsa CHP ve İyi Parti'ye doldurmuşlar. CHP'nin de İyi Parti'nin de tabanlarında büyük tepki var.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası CHP ve İYİ Parti’ye ateş püskürdü: Ne kadar vatan haini varsa bunlarda

Fırat'ı herkes çok seviyor. CHP, İYİ Parti, AK Parti'de sevenleri var. HDP'liler bile var. Birçoğu ile doğudan görüşüyorum.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası CHP ve İYİ Parti’ye ateş püskürdü: Ne kadar vatan haini varsa bunlarda

Benim partim yok. Ben şehit babasıyım. Benim gibi binlerce şehit ailesi var. Herkes mustarip. Kızıyorlar.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası CHP ve İYİ Parti’ye ateş püskürdü: Ne kadar vatan haini varsa bunlarda

Böyle bir şey olur mu? Atatürk'ün CHP'sini de rezil ediyorlar.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası CHP ve İYİ Parti’ye ateş püskürdü: Ne kadar vatan haini varsa bunlarda

Millet gereken cevabı sandıkta verecek. Oyum MHP ve Recep Tayyip Erdoğan'a. Bizim kırmızı çizgimiz vatanımız.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babası CHP ve İYİ Parti’ye ateş püskürdü: Ne kadar vatan haini varsa bunlarda

Bu vatan için şehit veriyoruz. Vatanımızdan bir karış toprak vermeyiz. Oğlum çok başarılı bir çocuktu."

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