Şehit Mehmet Çolak'ın babasından 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen helalleşmeyi hevalleşme sanıyorsun
Cezaevindeki eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a, FETÖ ve PKK iltisaklı KHK'lılara, Soros maşası Osman Kavala'ya özgürlük vaadiyle selam çakan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki çığ gibi. Konyalı şehit babası Ahmet Necati Çolak, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterirken "Bunların amacı PKK’yı meşrulaştırmak. Öcalan’ı, Demirtaş’ı serbest bırakacaklarmış. Kılıçdaroğlu helalleşme istiyormuş. Bunlar helalleşmeyi hevalleşme sanıyorlar" dedi.
Antalya'da 2012'de şehit olan polis memuru Mehmet Çolak'ın (30) Konya'da yaşayan babası Ahmet Necati Çolak, Kılıçdaoğlu'nun PKK ve HDP ile görüşmesine tepki gösterdi.
Çolak, "Biz ne için çocuklarımızı toprağa verdik? Evlatlarımız, ülkeyi PKK illetinden, FETÖ illetinden, hainlerden kurtarmak için şehit oldu. 6'lı masanın altından ise PKK çıktı. Bunu da alenen kabul ediyorlar. PKK'yı meşrulaştırmak istiyorlar. PKK'ya 'Gelin bizi yönetin' diyorlar. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Selahattin Demirtaş'ı, Öcalan'ı serbest bırakacaklarmış. Bıraksınlar da görelim. Bu şehit ailelerini, şehitleri yok saymak demek. Halkı dinlemiyorlar, dinleselerdi PKK'yla, HDP'yle işbirliği yapamazlardı. Bu vatanı bölmek, bayrağı indirmek ve ezanı susturmak isteyen hainleri başımıza yönetici olarak mı getirmek istiyorlar? Kendilerince barışı sağlayacaklarmış.
BU MU HELALLEŞMEK
Kılıçdaroğlu helalleşme istiyormuş. Sizin helalleşme anlayışınız bu mu? Bize, 'Oğlunuzu şehit edenleri başınıza getiriyoruz, özür dileriz mi' diyecekler? Bunlar helalleşmenin ne demek olduğunu bile bilmiyorlar.
Helalleşmeyi hevalleşme sanıyorlar. Bu yapılanlar ise yüreğimizi sızlatıyor. Ama biz vatana, bayrağa, ezana hainlik edenlerin yine karşısında duracağız. Çocuklarımızı bu uğurda şehit verdiğimiz için de gurur duyuyoruz. Çünkü çocuğumuzu şehit verirken 'Vatan sağ olsun' diyen insanlarız. Acımıza rağmen bu sözü diyebiliyorsak unutmasınlar ki bu vatanı hainlere teslim etmeyiz" dedi.
SELO'NUN CHP LİDERİ AŞKI
6-8 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan ve "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözüyle hafızalara kazınan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisine özgürlük vaat eden Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda yapmaya devam ediyor. Demirtaş, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" demekten bile çekinmiyor. Son paylaşımlarından birinde Demirtaş, 4 adaydan 3'ünü Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1'ini ise Kılıçdaroğlu olarak göstererek algı yaptı.
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