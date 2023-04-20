20 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şehit Mehmet Çolak'ın babasından 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen helalleşmeyi hevalleşme sanıyorsun

Şehit Mehmet Çolak'ın babasından 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen helalleşmeyi hevalleşme sanıyorsun

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.04.2023
ABONE OL
Şehit Mehmet Çolak’ın babasından 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Sen helalleşmeyi hevalleşme sanıyorsun

Cezaevindeki eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a, FETÖ ve PKK iltisaklı KHK'lılara, Soros maşası Osman Kavala'ya özgürlük vaadiyle selam çakan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki çığ gibi. Konyalı şehit babası Ahmet Necati Çolak, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterirken "Bunların amacı PKK’yı meşrulaştırmak. Öcalan’ı, Demirtaş’ı serbest bırakacaklarmış. Kılıçdaroğlu helalleşme istiyormuş. Bunlar helalleşmeyi hevalleşme sanıyorlar" dedi.

Antalya'da 2012'de şehit olan polis memuru Mehmet Çolak'ın (30) Konya'da yaşayan babası Ahmet Necati Çolak, Kılıçdaoğlu'nun PKK ve HDP ile görüşmesine tepki gösterdi.

Çolak, "Biz ne için çocuklarımızı toprağa verdik? Evlatlarımız, ülkeyi PKK illetinden, FETÖ illetinden, hainlerden kurtarmak için şehit oldu. 6'lı masanın altından ise PKK çıktı. Bunu da alenen kabul ediyorlar. PKK'yı meşrulaştırmak istiyorlar. PKK'ya 'Gelin bizi yönetin' diyorlar. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Selahattin Demirtaş'ı, Öcalan'ı serbest bırakacaklarmış. Bıraksınlar da görelim. Bu şehit ailelerini, şehitleri yok saymak demek. Halkı dinlemiyorlar, dinleselerdi PKK'yla, HDP'yle işbirliği yapamazlardı. Bu vatanı bölmek, bayrağı indirmek ve ezanı susturmak isteyen hainleri başımıza yönetici olarak mı getirmek istiyorlar? Kendilerince barışı sağlayacaklarmış.






BU MU HELALLEŞMEK
Kılıçdaroğlu helalleşme istiyormuş. Sizin helalleşme anlayışınız bu mu? Bize, 'Oğlunuzu şehit edenleri başınıza getiriyoruz, özür dileriz mi' diyecekler? Bunlar helalleşmenin ne demek olduğunu bile bilmiyorlar.





Helalleşmeyi hevalleşme sanıyorlar. Bu yapılanlar ise yüreğimizi sızlatıyor. Ama biz vatana, bayrağa, ezana hainlik edenlerin yine karşısında duracağız. Çocuklarımızı bu uğurda şehit verdiğimiz için de gurur duyuyoruz. Çünkü çocuğumuzu şehit verirken 'Vatan sağ olsun' diyen insanlarız. Acımıza rağmen bu sözü diyebiliyorsak unutmasınlar ki bu vatanı hainlere teslim etmeyiz" dedi.



SELO'NUN CHP LİDERİ AŞKI
6-8 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan ve "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözüyle hafızalara kazınan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisine özgürlük vaat eden Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda yapmaya devam ediyor. Demirtaş, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" demekten bile çekinmiyor. Son paylaşımlarından birinde Demirtaş, 4 adaydan 3'ünü Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1'ini ise Kılıçdaroğlu olarak göstererek algı yaptı.

İmralı kapanacak Öcalan özgür kalacak "İMRALI KAPANACAK ÖCALAN ÖZGÜR KALACAK"
Akşener’den yedili koalisyona gönderme AKŞENER'DEN YEDİLİ KOALİSYONA GÖNDERME
AK Parti’den icazet gezisi göndermesi AK PARTİ'DEN İCAZET GEZİSİ GÖNDERMESİ
Karayılan’dan 7’li koalisyona yeni talimat KARAYILAN'DAN 7'Lİ KOALİSYONA YENİ TALİMAT
CHP’li belediyede ikramiye krizi CHP'Lİ BELEDİYEDE İKRAMİYE KRİZİ
Kılıçdaroğlu’nun Kandil sessizliği! KILIÇDAROĞLU'NUN "KANDİL" SESSİZLİĞİ!
Arkasına dizilen isimler nereden ve nasıl peyda oldu? ARKASINA DİZİLEN İSİMLER NEREDEN VE NASIL PEYDA OLDU?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA