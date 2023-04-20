Şehit Mehmet Çolak’ın babasından 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Sen helalleşmeyi hevalleşme sanıyorsun

Çolak, "Biz ne için çocuklarımızı toprağa verdik? Evlatlarımız, ülkeyi PKK illetinden, FETÖ illetinden, hainlerden kurtarmak için şehit oldu. 6'lı masanın altından ise PKK çıktı. Bunu da alenen kabul ediyorlar. PKK'yı meşrulaştırmak istiyorlar. PKK'ya 'Gelin bizi yönetin' diyorlar. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Selahattin Demirtaş'ı, Öcalan'ı serbest bırakacaklarmış. Bıraksınlar da görelim. Bu şehit ailelerini, şehitleri yok saymak demek. Halkı dinlemiyorlar, dinleselerdi PKK'yla, HDP'yle işbirliği yapamazlardı. Bu vatanı bölmek, bayrağı indirmek ve ezanı susturmak isteyen hainleri başımıza yönetici olarak mı getirmek istiyorlar? Kendilerince barışı sağlayacaklarmış.