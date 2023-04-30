HDP’nin kanlı yüzü! CHP'li isimler aklamaya çalışsa da arşivler unutmadı
HDP ve yancılarının 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinin ardından CHP'li isimler HDP’yi aklama yarışına girdi. CHP’nin aklamaya çalıştığı HDP’nin, kanlı terör örgütü PKK’yla bağlantıları tekrar gündem oldu.
Halkların Demokrasi Partisi (HDP), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran CHP, ortağını aklama telaşına girdi.
Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasının yanı sıra, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile meslekten men veya ihraç edilenlerin de haklarının iade edileceğini söyledi.
Bunun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım" dedi.
CHP'nin aklamaya çalıştığı HDP'nin kanlı terör örgütü PKK'yla bağlantıları tekrar gündeme geldi.
Selahattin Demirtaş (13 Kasım 2012): Bu halkı için 14 yıldır İmralı'da bir beton çukurda direnen Kürt halk önderinin posterini Kürdistan'a asamayacaklar da nereye asacaklar? Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini...
12 Şubat 2019: Biz PKK'yı silahlı halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Bizim bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı.
HDP'nin çağrısıyla başlayan Kobani olaylarında 37 kişi vahşice öldürüldü, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve işyeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
BELEDİYELERİ ÖRGÜT DEPOSU YAPTILAR
Cevizli Jandarma Karakolu'na 2016'da düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu, bir vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 16'sı sivil 40 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan 8 ton bomba yüklü kamyonun HDP'li Mardin Mazıdağı Belediyesi'ne ait olduğu belirlendi.
Şırnak Cizre'de Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne düzenlenen ve 12 polisin şehit olduğu, 86 kişinin yaralandığı 10 ton patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen bombalı saldırıda, Şırnak Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu kullanıldı.
İLK İŞİ HDP'YE GİTMEK OLMUŞTU
Kılıçdaroğlu ortak aday olarak isminin açıklanmasının ardından Kandil'in siyasi ayağı HDP'ye koştu ve eline tutuşturulan emir listesini kameralar karşısında okudu. Kılıçdaroğlu birçok konuda HDP ile birlikte hareket edeceklerini açıkladı.
CHP'LİLERDEN SAYISIZ VAAT
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması Kandil'de sevinç yaratırken, CHP'li isimler tarafından HDPKK'ya verilen özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaatleri de son dönemin en çok konuşulan olayları arasında yer buldu.
CHP'den gelen bu açıklamalara kayıtsız kalmayan Kandil ve HDPKK da üst üste yaptıkları açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na yönelik desteklerini açıkladı.
"ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.
KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, PKK'nın kanalında küstah ifadelerle Kılıçdaroğlu'na desteğini açık etti.
Hozat "HDP'nin aday çıkarmamasını değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Bu tutumu biz destekliyoruz. Bu tutum da bu seçimlerin sonucunu çok doğrudan etkileyecektir, bu açıktır.
Bu mücadele büyütülecek. Böyle bir önemli süreçte seçime kadar özellikle şehirlerde eylemsizlik kararı aldık. Seçimden sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.
TERÖRİSTLERİN UMUDU KEMAL KILIÇDAROĞLU
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz. Böyle bir faşizmi yıkma eğilimleri, tutumları, siyasetleri destekleyeceğiz yani. Buna göre desteğimiz bu yönlüdür. Tabii. Güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenerek destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir yani. Seçimde biz bu temeldeyiz. Bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır. Böyle bir mücadelenin sonuçlarını işte bir seçim süreci var. Seçim vesilesiyle siyasete de dönüştürmeye çalışacağız. Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacak yani" ifadelerini kullandı.
PKK elebaşı Mustafa Karasu: 6'lı Masa umut yarattı. Biz de seçimde sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.
SAYEMİZDE ADAY OLDU
PKK üyesi olmak suçunda hakkında birden fazla arama kararı bulunan ve yurtdışında firari olan eski Van İpekyolu Belediye Başkanı Veysel Keser, Fransa'da yaptığı konuşmada "Herkes bilsin ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağlamıştır. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklenmeyeceği sürekli deklare edildi" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI DEĞİL, SİSTEM SEÇİLECEKTİR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmasının ardından PKK elebaşı Murat Karayılan, örgütün kanalında yaptığı açıklamada Altılı Masa'ya destek oldu. Elebaşı, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.
ÖCALAN'IN SERBEST KALMASINI İSTEDİ: ÖZGÜR OLMA VAKTİ GELMİŞTİR
Açıklamasında Öcalan'a özgürlük isteyen PKK'lı Karayılan şöyle konuştu:
"Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır."
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