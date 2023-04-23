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Haberler Galeri Tabuta sığmayan şehit Selçuk Paker'in annesinden masadakilere tepki: Ben bunlara 7'li şeytan ittifakı diyorum

Tabuta sığmayan şehit Selçuk Paker'in annesinden masadakilere tepki: Ben bunlara 7'li şeytan ittifakı diyorum

HDP'nin sokak çağrısıyla başlayan Hendek olaylarında PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Selçuk Paker'in annesi HDP ile ittifak halinde olan CHP, İYİ Parti ve Saadet Parti'sinin de içerisinde olduğu 7'li koalisyona tepki gösterdi. Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, "Kılıçdaroğlu, HDP ve PKK'yla nasıl pis bir anlaşma yaptı ki bunu açıklamaya yüzü tutmuyor. Evlatlarımızın kanını döken Demirtaş'a, Öcalan'a nasıl özgürlük isteyebiliyorlar. Ben bunlara 7'li şeytan ittifakı diyorum. Bir oy, bir koltuk ve bir sandalye için bunca şehidi hiçe sayıyorlar." dedi.

Giriş Tarihi: 23.04.2023 08:52
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Tabuta sığmayan şehit Selçuk Paker’in annesinden masadakilere tepki: Ben bunlara 7’li şeytan ittifakı diyorum

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği yapan CHP'ye şehit yakınlarının tepkisi büyüyor. 14 Mayıs'taki seçimler için bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak halinde olan CHP, İYİ Parti ve Saadet Parti'sinin içerisinde olduğu 7'li koalisyona şehit yakınlarından öfke büyük.

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Tabuta sığmayan şehit Selçuk Paker’in annesinden masadakilere tepki: Ben bunlara 7’li şeytan ittifakı diyorum

PKK'nın 'hendek' ihanetinde Sur'da ilk şahadet şerbetini içen ve 'Türkiye'nin tabuta sığmayan şehidi' olarak bilinen Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu.

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Tabuta sığmayan şehit Selçuk Paker’in annesinden masadakilere tepki: Ben bunlara 7’li şeytan ittifakı diyorum

7'Lİ ŞEYTAN İTTİFAKI

7'li koalisyonun seçimi kazanmak uğruna şehitleri hiçe saydıklarını bu uğurda Abdullah Öcalan başta olmak üzere PKK'lılara özgürlük sloganlarını açıktan yaptıklarını söyleyen anne Sevgi Daşdemir, "Şehit annesiyim. Siyaset yapmıyorum ve bana göre de değil.

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Tabuta sığmayan şehit Selçuk Paker’in annesinden masadakilere tepki: Ben bunlara 7’li şeytan ittifakı diyorum

Ben bunlara 7'li şeytan ittifakı diyorum. Bir oy, bir koltuk ve bir sandalye için bunca şehidi hiçe sayıyorlar. Çocuklar babalarını, babalar ise evlatlarını göremedi. Biz anneler evlatlarımıza sarılamadık. Ne için? Gelip o koltuklara otursunlar diye mi? HDP, PKK değil diyorlar. HDP, PKK değilse şehitlerimiz neden burada yatıyor.

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Tabuta sığmayan şehit Selçuk Paker’in annesinden masadakilere tepki: Ben bunlara 7’li şeytan ittifakı diyorum

Ben onlara beddua ediyorum. Benim evladımım katilini getireceksin sonra Abdullah Öcalan'a özgürlük, Selahattin Demirtaş'a özgürlük, cezaevinde yatan PKK'lılara özgürlük diyeceksin bu nasıl bir seçim böyle. Bu nasıl bir koltuk sevdası. Ben bunların hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Biliyorum ki burada yatan hiçbir şehit onlara haklarına helal etmiyor" dedi.