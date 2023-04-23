Tabuta sığmayan şehit Selçuk Paker'in annesinden masadakilere tepki: Ben bunlara 7'li şeytan ittifakı diyorum

HDP'nin sokak çağrısıyla başlayan Hendek olaylarında PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Selçuk Paker'in annesi HDP ile ittifak halinde olan CHP, İYİ Parti ve Saadet Parti'sinin de içerisinde olduğu 7'li koalisyona tepki gösterdi. Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, "Kılıçdaroğlu, HDP ve PKK'yla nasıl pis bir anlaşma yaptı ki bunu açıklamaya yüzü tutmuyor. Evlatlarımızın kanını döken Demirtaş'a, Öcalan'a nasıl özgürlük isteyebiliyorlar. Ben bunlara 7'li şeytan ittifakı diyorum. Bir oy, bir koltuk ve bir sandalye için bunca şehidi hiçe sayıyorlar." dedi.

Giriş Tarihi: 23.04.2023 08:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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