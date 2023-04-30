Sözde gazeteci Sezgin Kartal teröristlerle birlikte! Suriye’de elinde kalaşnikofla teröristlerle yürüdü

SURUÇ'TAN AYN EL-ARAB KENTİNE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sezgin Kartal'a ait olduğu değerlendirilen fotoğraf üzerinde yapılan inceleme sonunda söz konusu şahsın Kartal olduğu belirtildi. Savcılık ayrıca yapılan HTS analiz çalışmasında şüphelinin 1 Ocak 2014 yılında İstanbul'da fotoğraf çekildiğini, 24 Eylül 2014 yılında sırasıyla, Kocaeli, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçelerinde baz verdiği görüldü. Telefondan daha sonra baz alınamadığı bu süre içerisinde şüphelinin Suriye ülkesine geçtiği tespit edildi.