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Haberler Galeri Şehit ailelerinden o vaatlere sert tepki: Teröristleri serbest bırakanı millet affetmez

Şehit ailelerinden o vaatlere sert tepki: Teröristleri serbest bırakanı millet affetmez

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki mesleki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılar için 'görevlerine iade edeceğiz' vaadine şehit ailelerinden çok sert tepki geldi. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında FETÖ'cülerin suikast timinin, Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik saldırısı sırasında şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, "Ben vatan, millet aşkı olan evladını bu yolda şehit veren acılı bir babayım. Bu yoldan oy devşirmek son derece yanlış. Millet bunu affetmez, benim şehit babası olarak vicdanım el vermez. Hainliği tespit edilerek KHK ile atılanların affedilmesine benim gönlüm razı gelmez" dedi.

Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:56
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Şehit ailelerinden o söyleme sert tepki: Teröristleri serbest bırakanı millet affetmez

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal bir vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu, KHK'lıların tamamının görevine iade edileceğini söyledi. Kılıçdarolu, "KHK'lıların tamamı görevine iade edilecek" dedi.

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Şehit ailelerinden o söyleme sert tepki: Teröristleri serbest bırakanı millet affetmez

"OY DEVŞİRMEK SON DERECE YANLIŞ"

Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine şehit aileleri tepki gösterdi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci askerler tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırı esnasında şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in acılı babası Nihat Eker, "Ben vatan, millet aşkı olan evladını bu yolda şehit veren acılı bir babayım. Bu yoldan oy devşirmek son derece yanlış. Millet bunu affetmez, benim şehit babası olarak vicdanım el vermez. Hainliği tespit edilerek KHK ile atılanların affedilmesine benim gönlüm razı gelmez. PKK eşittir FETÖ demek. Ben evladımın intikamını kimden alacağım. Bunlardan fayda gelmez. Şehitler üzerinden hiç kimse oy devşirmesin. Günahsız olanlar hariç, suçu tespit edilenler bence idam edilmeli. Ülke olarak bunlardan çok çektik" diye konuştu.

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Şehit ailelerinden o söyleme sert tepki: Teröristleri serbest bırakanı millet affetmez

"TERÖRİSTLER SERBEST KALAMAZ"

Yasalar çerçevesinde, suçu tespit edilenlerin idamla yargılanmaları gerektiğini belirten Eker, "Taraflı tarafsız ülkemi, milletimi, bayrağımı taşıyabilecek, dürüst şeffaf ve dinine bağlı, vatanına milletine hıyanet etmeyecek vekil, benim vekilimdir. Yasayla, kanunla suçu tespit edilmiş, adı ne olursa olsun idamla yargılanmalı. Terörist, mafya kılıklı vatan hainlerini kimse serbest bırakamaz. Millet affetmez. Kimse benim ülkeme hainlik yapamaz. Ben acımdan duramıyorum. Biz yıkılmışız zaten. Acı yüreğimizden hiçbir zaman çıkmayacak. Acıyla yaşıyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz. Seçimde milletim iyiliği refahı, özgürlüğü adalet kim daha iyi tecelli ederse 65 milyon seçmen seçecektir. Rabbimden hayırlı olanı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Şehit ailelerinden o söyleme sert tepki: Teröristleri serbest bırakanı millet affetmez

FETÖ'NÜN SUİKAST TİMİ TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker, 15 Temmuz'da, Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak için yola çıkmıştı. Eker, FETÖ'nün darbeci askerleri tarafından otomatik silahlarla şehit edilmişti.

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Şehit ailelerinden o söyleme sert tepki: Teröristleri serbest bırakanı millet affetmez

"SOĞANLA İKTİDAR OLUNMAZ BİZ O GECE CANIMIZ TOPRAĞA VERDİK"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en kanlı yaşandığı yerlerden biri olan Esenler'de, sokağa çıkan kahraman kadınlardan biri olan Türkan Türkmen Tekin, Atatürk Havalimanı'nın darbeciler tarafından işgal edildiği haberini alır almaz eşi Ramazan Tekin ile birlikte Esenler'den yürüyerek yola çıktı. Yolda ön sıralarda yürüyen Türkan Tekin, darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit düştü. Tekin çiftinin 3 çocuğu o gece yetim kaldı. O günden beri çocuklarına hem anne hem de baba olan şehit eşi Ramazan Tekin; "Bizim acımız ne kadar zaman geçerse geçsin dinmiyor. Eşimin eksikliğini her zaman hissediyorum. O benim hayat arkadaşımdı. Şehit eşi olarak başım çok şükür hep dik. O benim en büyük şerefim. Ancak bizim canımız acıtan bir mesele de bu seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleri. Sanki 15 Temmuz hiç yaşanmamış gibi çıkıp önüne gelene özgürlük vadediyor. Bu sözler bizi daha çok yaralıyor" ifadelerini kullandı.