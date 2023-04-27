27 Nisan 2023, Perşembe
Şehit ailelerinden o vaatlere sert tepki: Teröristleri serbest bırakanı millet affetmez
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki mesleki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılar için 'görevlerine iade edeceğiz' vaadine şehit ailelerinden çok sert tepki geldi. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında FETÖ'cülerin suikast timinin, Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik saldırısı sırasında şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, "Ben vatan, millet aşkı olan evladını bu yolda şehit veren acılı bir babayım. Bu yoldan oy devşirmek son derece yanlış. Millet bunu affetmez, benim şehit babası olarak vicdanım el vermez. Hainliği tespit edilerek KHK ile atılanların affedilmesine benim gönlüm razı gelmez" dedi.
Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:56
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