Şehit ailelerinden o vaatlere sert tepki: Teröristleri serbest bırakanı millet affetmez

"SOĞANLA İKTİDAR OLUNMAZ BİZ O GECE CANIMIZ TOPRAĞA VERDİK"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en kanlı yaşandığı yerlerden biri olan Esenler'de, sokağa çıkan kahraman kadınlardan biri olan Türkan Türkmen Tekin, Atatürk Havalimanı'nın darbeciler tarafından işgal edildiği haberini alır almaz eşi Ramazan Tekin ile birlikte Esenler'den yürüyerek yola çıktı. Yolda ön sıralarda yürüyen Türkan Tekin, darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit düştü. Tekin çiftinin 3 çocuğu o gece yetim kaldı. O günden beri çocuklarına hem anne hem de baba olan şehit eşi Ramazan Tekin; "Bizim acımız ne kadar zaman geçerse geçsin dinmiyor. Eşimin eksikliğini her zaman hissediyorum. O benim hayat arkadaşımdı. Şehit eşi olarak başım çok şükür hep dik. O benim en büyük şerefim. Ancak bizim canımız acıtan bir mesele de bu seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleri. Sanki 15 Temmuz hiç yaşanmamış gibi çıkıp önüne gelene özgürlük vadediyor. Bu sözler bizi daha çok yaralıyor" ifadelerini kullandı.