HDP ile ittifak yapan CHP'ye şehit babasından çok sert tepki: Hainlerle iş birliği yapması canımızı acıtıyor
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2017'de düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Karamanlı Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük'ün babası Alahattin Küçük HDP ile iş birliği yapan CHP'ye ateş püskürdü.
Giriş Tarihi: 15.04.2023
08:57 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
08:57
Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük Haziran 2017'de Şemdinli ilçesi Tekeli üs bölgesinde nöbet tutarken PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit oldu. Baba eski uzman çavuş Alahattin Küçük'te 28 Şubat döneminde eşinin kapalı olması üzerin çok baskı gördü. Vatan aşkıyla tutuşan Küçük, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından CİMER'e yazdığı notta, gönüllü olarak hiçbir şey beklemeden vatan, millet için askerlik yapabileceğini iletti. Türk Silahlı Kuvvetleri baba Küçük'e bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
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VATAN HAİNLERİ İLE KAVGAMIZ VAR Alahattin Küçük, "Karşı tarafta bir ittifak yok. Karşı tarafta ülkemizi bölmeye çalışan, bugüne kadar kazanımlarımızı yok etmeye çalışan, bu vatan bu millet uğruna canından geçmiş insanları hiçe sayan bir şer odağı var" dedi. Küçük, "Allah onlara fırsat vermesin. Bizim bu vatan hainleri ile devlet düşmanları ile bölmeye çalışanlarla kavgamız var. Bu kavgamız hep sürecek. Dün oğlumuz canını feda etti, gerekirse biz de canımızı feda ederiz" diye konuştu.
BUNLARIN İPİ BAŞKALARININ ELİNDE 6'lı koalisyonun samimi olmadığını belirten Alahattin Küçük, "Bunların helalleşme gibi bir durumu yok. Tek düşündükleri koltuk. Bunların ipini başkaları tutuyor. Bunları yönlendiriyorlar. Hep birlikte mücadele edip bunlara fırsat vermeyeceğiz. Allah bunları kendi tuzaklarına düşürüyor. Niyetlerini açık açık ortaya koydular. Bu millet bunu görüyor, ona göre davranacaklar. Masaları başlarına yıkılacak. Devlet düşmanları ile birlikteler. Bunları tarihten sileceğiz" ifadelerini kullandı.
'ŞEHİTLERİN KEMİKLERİNİ SIZLATTILAR' CHP'nin HDP ile ittifak yapmasının şehitlerin kemiklerini sızlattığını da belirten Küçük, "PKK ve HDP ile iş birliği yapmaları canımızı sıkıyor.
Biz çocuklarımızı, 'Git oğul vatanına göz dikeni ez oğul' türküsüyle askere uğurluyoruz. Bunların bu hainlerle iş birliği yapması canımızı çok acıtıyor.