HDP ile ittifak yapan CHP’ye şehit babasından çok sert tepki: Hainlerle iş birliği yapması canımızı acıtıyor

VATAN HAİNLERİ İLE KAVGAMIZ VAR

Alahattin Küçük, "Karşı tarafta bir ittifak yok. Karşı tarafta ülkemizi bölmeye çalışan, bugüne kadar kazanımlarımızı yok etmeye çalışan, bu vatan bu millet uğruna canından geçmiş insanları hiçe sayan bir şer odağı var" dedi. Küçük, "Allah onlara fırsat vermesin. Bizim bu vatan hainleri ile devlet düşmanları ile bölmeye çalışanlarla kavgamız var. Bu kavgamız hep sürecek. Dün oğlumuz canını feda etti, gerekirse biz de canımızı feda ederiz" diye konuştu.