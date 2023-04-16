Şehit Çakıroğlu’nun babasından Akşener’e zehir zemberek sözler!

İftara katılmadan önce Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun kabrini ziyaret ettiğini belirten acılı baba Fuat Mahir Çakıroğlu, "Fırat'ın katiline, benim oğlumu katleden insana İP İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz denen adam burs veriyor. Buradan İyi Parti'ye sesleniyorum. Meral Hanım'a sesleniyorum. Biz bu vatan için şehit veriyoruz. PKK'lı, HDP'li bir şahıstan (vekillik için) acaba ne aldın ondan? Benim oğlumu sattın!" diye konuştu.