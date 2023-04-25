25 Nisan 2023, Salı
Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na sert sözler: FETÖ’ye PKK’ya bu ülkeyi böldürmeyiz!
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Fırat Bulut'un babası Şinasi Bulut, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyon hakkında açıklamalarda bulundu. Baba Bulut, "Kılıçdaroğlu, PKK'nın FETÖ'nün kucağına oturmuş. Biz onlara izin verir miyiz" dedi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:15
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13