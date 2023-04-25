25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na sert sözler: FETÖ’ye PKK’ya bu ülkeyi böldürmeyiz!

Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na sert sözler: FETÖ’ye PKK’ya bu ülkeyi böldürmeyiz!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Fırat Bulut'un babası Şinasi Bulut, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyon hakkında açıklamalarda bulundu. Baba Bulut, "Kılıçdaroğlu, PKK'nın FETÖ'nün kucağına oturmuş. Biz onlara izin verir miyiz" dedi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:15
  • 1
  • 13
Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na sert sözler: ’FETÖ’ye PKK’ya bu ülkeyi böldürmeyiz’

15 Temmuz darbe girişiminde canını ortaya koyarak, Genelkurmay Başkanlığı önünde vatanı savunan ve girdiği çatışmada şehit düşenlerden biri de polis memuru Fırat Bulut'tu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na sert sözler: ‘FETÖ’ye PKK’ya bu ülkeyi böldürmeyiz’

Genelkurmay Başkanlığı'na önünde darbeci hainlerle 2,5 saat boyunca çatışan ve 281 mermi atan Bulut, arkadaşların "geri çekil, siper al" sözlerine, "Ben bu vatan hainlerinin önünden çekilmem" dedi.

  • 3
  • 13
Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na sert sözler: ‘FETÖ’ye PKK’ya bu ülkeyi böldürmeyiz’

'Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz' diyerek cevap verdi. Orada hainler tarafından şehit edilen Fırat Bulut'un annesi Rahime ve babası Şinasi Bulut'un acısı ise ilk gün ki gibi halen tazeliğini kuruyor.

  • 4
  • 13
Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na sert sözler: ‘FETÖ’ye PKK’ya bu ülkeyi böldürmeyiz’

'KILIÇDAROĞLU PKK'NI FETÖ'NÜN KUCAĞINA OTURMUŞ'


Baba Şinasi Bulut 14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ile görüşmeler yapıp, destek isteyen CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

  • 5
  • 13
Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na sert sözler: ‘FETÖ’ye PKK’ya bu ülkeyi böldürmeyiz’

Baba Bulut, "Bunlar 6'lı değil 7'li masa. Masanın altındaki PKK'da artık masanın üzerine çıktı. Öcalan bebek katili bunun kimse inkar edemez. Selahattin Demirtaş'ın kobani olaylarında ölenlerin kanı var, onları katilidir.