Şehit babasından 7’li koalisyona sert tepki: Hepsinin son seçimi olacak

"'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK' DEDİKLERİNDE NEDEN SENİNİZ ÇIKMIYOR?"

Sabah'ın haberine göre, hainlerin 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırdıklarında seslerini çıkartamadıklarını belirten Durmuş Işık, "Adamlar ülkeyi kendi aralarında parsellemişler. Bu millet buna fırsat verir mi sanıyorsunuz? Bu hainlere bu imkanı vermeyeceğiz. Ben Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığını dönemi de iyi biliyorum. Bizler çocuk değiliz. Bu memlekette krallık yapacağım diyen adamlara göz yumdular. Bunların ne mal olduğunu hepimiz biliyoruz. O masaya hangi şartlarla geri döndünüz, ne dediler de geri döndünüz? Demek ki birilerine söz verdiniz söz aldınız? Bunun rahatlığıyla da Kandil'deki hainler rahatça açıklamalar yapıyorlar. Bunun karşısında sus pus oturup seslerini çıkartamıyorlar. Siz merak etmeyin biz sesimizi çıkartırız. Siz oturmaya, ülkeyi bölme planları yapmaya devam edin. Sizin yapmadığınızı bu millet yapar. Bu Türkiye eski Türkiye değil. Biz bu çocuklarımızı siz ülkeyi bölün diye mi toprağa verdik? Bu şehit ailelerinin ahı bunlardan çıkacak" dedi.