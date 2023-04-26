Şehit ailelerine büyük saygısızlık! Mansur Yavaş şehit ailelerinin parasına göz dikti

YAVAŞ GÖRÜŞMEDİ TAHLİYE EDİLDİ

Bir süre sonra ANFA tarafından aranan Halisdemir'e 1,5 yıllık kira bedelinin olduğu söylendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmek isteyen Halisdemir'in tüm çabaları boşa çıktı. Bu sırada icra yoluyla Halisdemir tahliye edilirken, kira bedeli karşılığında da vakıfta bulunan eşyalar alındı.

ZARAR 2 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Bina içerisinde bulunan 150 bin liralık 7 palet fayansın da alınması üzerine Halisdemir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Halisdemir, vakfın 2 milyon 150 bin TL'lik zararının olduğunu, kendisini zarar uğratan ve görevlerini kötüye kullanan Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.