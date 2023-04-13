7’li koalisyonda 3 parti krizin eşiğinde! Ekonomi patronluğu kavgası

Her partinin kendi taleplerini masaya dayatacağı süreçte en büyük tartışma ekonomi alanında yaşanacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "Cumhurbaşkanı kendi başına karar alırsa kriz çıkar" sözü bir kez daha akıllara geldi.