Halkın umudu Başkan Erdoğan! Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için flaş adım: En iyi hale getirilecek

TÜRKİYE YÜZYILI'NA YENİ 'ANAYASA'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair reformları da içerecek şekilde yeni anayasa da hayata geçirilecek. Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla yeni dönemde TBMM çatısı altında tüm taraflarla bu çalışma yapılacak.