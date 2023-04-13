Halkın umudu Başkan Erdoğan! Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için flaş adım: En iyi hale getirilecek
"Türkiye Yüzyılı için yarın değil hemen şimdi" mottosuyla hareket eden AK Parti'nin gündeminde yer alan reformların üst sıralarında yasama ve yürütme arasındaki diyaloğun artırılması bulunacak. Dünyanın yaşadığı dönüşümlerde yenilikçi ve adil bir yaklaşımı hakim kılmak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de yönetimi sürekli geliştirilecek.
Bürokratik mekanizmalar içerisinde vatandaşın kamusal hizmetlerle buluşmasına engel teşkil eden tüm noktaları tespit edildi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en iyi şekilde uygulamak ve hizmet odaklı kamu yönetimi anlayışını mükemmelleştirmek için yeni reform adımları atılacak.
TÜRKİYE YÜZYILI'NA YENİ 'ANAYASA'
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair reformları da içerecek şekilde yeni anayasa da hayata geçirilecek. Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla yeni dönemde TBMM çatısı altında tüm taraflarla bu çalışma yapılacak.
LİYAKAT VE MÜZAKERE KÜLTÜRÜ
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel değerleri arasında liyakat, etkinlik ve verimlilik yer alıyor.
Bu değerlerin kamu yönetimi anlayışı içinde kendine daha fazla yer bulması için çalışmalar sürdürülecek.
İdarenin vatandaşlarla, özel sektörle ve sivil toplum paydaşlarıyla ilişkilerinde istişare ve müzakere kültürünü geliştirilecek.
BÜROKRASİ AZALTILACAK
Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı bakanlıklar, ofisler, politika kurulları ve idarenin merkez ve taşra teşkilatında beş yıllık uygulamayı dikkate alarak ve halihazırda yapılan sistem değerlendirmeleri çerçevesinde yetki ve görev dağılımını yeniden düzenleyecek, teşkilat yapıları gözden geçirilecek.
Reform gündeminin üst sıralarında yasama ve yürütme arasındaki diyalogun artırılması yer alacak.
TBMM'de genel görüşme açılması ve meclis araştırma komisyonu kurulması kolaylaştırılacak.
Yürütme organı temsilcilerinin bütçe görüşmeleri dışında da ilgili Meclis komisyonlarına giderek parlamentoyu düzenli aralıklarla bilgilendirmelerini ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarını sağlayacak mekanizmalar güçlendirilecek.
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