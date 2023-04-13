Kumpasçı Ekrem Dumanlı’nın saklandığı in görüntülendi! 600 bin dolarlık villada yaşıyor | Kamyon kasasında kaçmıştı









ÇOK SAYIDA DAVA VAR

Türkiye'deki mal varlığına el konulan Dumanlı'nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da hakkında çok sayıda yakalama ve tutuklama kararı bulunuyor. Dumanlı hakkında, Tahşiye'de kumpas, Şike'de kumpas, Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen davalarda 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 'resmi belgede sahtecilik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' gibi suçlardan ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi isteniyor.