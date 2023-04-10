10 Nisan 2023, Pazartesi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun liste hesabı tutmadı! 7'li koalisyonda deprem üstüne deprem
Son dakika haberi | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak açıklanması sürecinde büyük kavgaların yaşandığı koalisyon masası, milletvekili aday listelerinin açıklanmasının adından yine kaos yaşamaya başladı. HDP destekli koalisyon masasının ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun liste hesabı tutmadı. Masanın küçük ortağı olan 4 partinin üyeleri CHP listelerinde en güzel yerlerden seçime girmeyi başarırken, İYİ Parti'de de bir deprem yaşandı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, koalisyondaki liste depremini kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 10.04.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 09:04
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