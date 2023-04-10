10 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun liste hesabı tutmadı! 7'li koalisyonda deprem üstüne deprem

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun liste hesabı tutmadı! 7'li koalisyonda deprem üstüne deprem

Son dakika haberi | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak açıklanması sürecinde büyük kavgaların yaşandığı koalisyon masası, milletvekili aday listelerinin açıklanmasının adından yine kaos yaşamaya başladı. HDP destekli koalisyon masasının ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun liste hesabı tutmadı. Masanın küçük ortağı olan 4 partinin üyeleri CHP listelerinde en güzel yerlerden seçime girmeyi başarırken, İYİ Parti'de de bir deprem yaşandı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, koalisyondaki liste depremini kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 10.04.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 09:04
  • 1
  • 15
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun liste hesabı tutmadı! 7’li koalisyonda deprem üstüne deprem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarı bir şekilde almak pahasına kuralsız ve kutsalsız adımları hesapları karıştırdı. İşler planladığı gibi gitmeyen Kılıçdaroğlu milletvekili aday listesini açıklamasının ardından adeta kocaman bir küskünler ordusu oluşturdu. Mehmet Barlas CHP başta olmak üzere İYİ Parti ve 7'li koalisyon masasının yaşamak üzere olduğu krizleri kaleme aldı.

İşte Barlas'ın "Hesap uzmanı Kemal Bey'in tutmayan liste hesabı" başlıklı yazısı

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun liste hesabı tutmadı! 7’li koalisyonda deprem üstüne deprem

Türkiye aylardır bu günü bekliyordu. Milletvekili aday listeleri açıklandı. Öncelikle şu detayın altını çizelim. Cumhur İttifakı kanadında bir liste krizi ya da küskünler dikkat çekmiyor. Özellikle AK Parti'de bir değişim ve yenilenme çabası öne çıkıyor. 2 isim dışında bakanlar milletvekili listelerinde yerini buldu.

  • 3
  • 15
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun liste hesabı tutmadı! 7’li koalisyonda deprem üstüne deprem

Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden önce açıklayacağı yeni kabineye çevrilmiş durumda. Milletvekillerinin yüzde 70'inin değiştiğini görüyoruz. Genç, kadın adaylar, yerel aktörler ön planda. 3 dönem kuralından da taviz verilmemiş. Recep Tayyip Erdoğan tamamen seçim kazanmaya odaklı bir liste hazırlamış.

  • 4
  • 15
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun liste hesabı tutmadı! 7’li koalisyonda deprem üstüne deprem

Tüm adayların bir misyonu var. Bu isim nereden çıktı diyebileceğiniz tek bir aday yok. Ancak muhalefet için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

  • 5
  • 15
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun liste hesabı tutmadı! 7’li koalisyonda deprem üstüne deprem

7'Lİ MASADA MEYDAN MUHAREBESİ
CHP'nin hesap uzmanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına yaptığı liste hesabı tutmadı. Cumartesi gecesi İYİ Parti ve CHP genel merkezi koridorlarında saatler süren şiddetli tartışmalar yaşandı. Tamamının oyu bir milletvekili bile çıkarmaya yetmeyecek 4 parti, CHP listelerinin en güzel yerinden girmeyi başardı. Bu durum CHP tabanında bir küskünler ordusu oluşturdu.