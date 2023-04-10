CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun liste hesabı tutmadı! 7’li koalisyonda deprem üstüne deprem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarı bir şekilde almak pahasına kuralsız ve kutsalsız adımları hesapları karıştırdı. İşler planladığı gibi gitmeyen Kılıçdaroğlu milletvekili aday listesini açıklamasının ardından adeta kocaman bir küskünler ordusu oluşturdu. Mehmet Barlas CHP başta olmak üzere İYİ Parti ve 7'li koalisyon masasının yaşamak üzere olduğu krizleri kaleme aldı.



İşte Barlas'ın "Hesap uzmanı Kemal Bey'in tutmayan liste hesabı" başlıklı yazısı