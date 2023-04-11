Muharrem İnce’den CHP’ye liste bombardımanı! FETÖ savunucusu Yüksel Taşkın, kumpasçılar, Atatürk’e hakaret edenler...

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASINI BİR KEZ DAHA YALANLADI: İTTİFAKLAR OMURGALI OLMALI

Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında İnce'ye teklifte bulunulduğunu belirterek "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı" iddiasında bulunmuştu. Bu iddiayı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayın sürerken yalanlayan İnce bir kez daha yalanladı.

İnce şunları söyledi: "29 Mart'tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu'yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı. Millet İttifakı'nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı."

FETÖ'NÜN ERGENEKON VE BALYOZ TETİKÇİSİ TARAF'IN YAZARI DA CHP'DEN ADAY OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın. Taşkın, CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi. Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı.