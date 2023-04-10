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CHP'li gazeteci Enver Aysever'den liste isyanı: İzmirliler kendisini jiletleyecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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CHP’li gazeteci Enver Aysever’den liste isyanı: İzmirliler kendisini jiletleyecek

Dün akşam saatlerinde tüm partilerin 17.00 itibariyle milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmesinin ardından CHP listelerinde bulunan FETÖ'cü isimler dikkat çekti. Özellikle DEVA Partili Sadullah Ergin'in ismi CHP tabanında ve medyasında tepki toplarken CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever yaşananlara isyan etti. Aysever yaptığı açıklamada "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken partiler milletvekili aday listelerini dün saat 17.00'de Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Özellikle CHP listelerinde yer alan FETÖ'cü isimler CHP tabanında ve medyasında tepkilere neden oldu.

Başta DEVA Partili Sadullah Ergin ve geçmişte AK Parti'de siyaset yapan bazı isimlerin CHP listelerinden milletvekili adayı olması, CHP yandaşlarını bir hayli kızdırdı.

KILIÇDAROĞLU BİLE HEDEF ALMIŞTI

Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.

İZMİRLİ HERHALDE KENDİSİNİ JİLETLEYECEK

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, de CHP'nin milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" dedi.

İzmirliler kendisini jiletleyecek "İZMİRLİLER KENDİSİNİ JİLETLEYECEK"

CHP’nin içinde Sadullah Ergin krizi!

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