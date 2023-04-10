CHP’li gazeteci Enver Aysever’den liste isyanı: İzmirliler kendisini jiletleyecek

KILIÇDAROĞLU BİLE HEDEF ALMIŞTI

Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.