İşte aday listelerinin ŞİFRELERİ! Sıra sandıkta... Çarpıcı sözler: Kazanın öldüğüne inanmanız gerekiyor! Listelerde yoksunuz

ADAY LİSTELERİNİN ŞİFRESİ

Vekil aday listelerindeki isimler kamuoyuna ne mesaj veriyor? Yavuz Ağıralioğlu'ndan sonra Aytun Çıray çıkışı oyları eritti mi? CHP ve İYİ Parti'de neler yaşanıyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu siyasetin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bence en önemli kısmı 3 dönem kuralının tavizsin uygulanması oldu. Sayın Cumhurbaşkanı son grup toplantısında bu mesajı vermişti. Tavizsiz olarak uygulandı. Bu aslında teşkilatları motive etmek için seçmendeki kanıksanmışlık duygusunu da aşmak için çok önemli ve stratejik bir hamle.

SİYASET UZUN BİR MARATON

Elbette 3 döneme takılan isimlerin oldukça değerli olan ve hizmetinden birikiminden yararlanılacak olanlar var bunu reddetmek mümkün değil ama siyaset uzun bir maraton ve ille de parlamentoda olmak milletvekili ya da bakan olarak devam etmek de şart değil bunu Sayın Cumhurbaşkanı da her vesileyle söylüyor.