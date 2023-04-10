İşte aday listelerinin ŞİFRELERİ! Sıra sandıkta... Çarpıcı sözler: Kazanın öldüğüne inanmanız gerekiyor! Listelerde yoksunuz
Partiler aday listelerini YSK'ya sundu. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Peki vekil aday listelerindeki isimler kamuoyuna ne mesaj veriyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu siyasetin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Türkiye hızla 14 Mayıs seçimlerine doğru gidiyor.
Başkan Erdoğan yeni kadrolar için listede sürpriz isimlere yer verdi.
AK Parti'de 3 dönem kuralı istisnasız uygulandı, listede büyük değişim var.
ADAY LİSTELERİNİN ŞİFRESİ
Vekil aday listelerindeki isimler kamuoyuna ne mesaj veriyor? Yavuz Ağıralioğlu'ndan sonra Aytun Çıray çıkışı oyları eritti mi? CHP ve İYİ Parti'de neler yaşanıyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu siyasetin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bence en önemli kısmı 3 dönem kuralının tavizsin uygulanması oldu. Sayın Cumhurbaşkanı son grup toplantısında bu mesajı vermişti. Tavizsiz olarak uygulandı. Bu aslında teşkilatları motive etmek için seçmendeki kanıksanmışlık duygusunu da aşmak için çok önemli ve stratejik bir hamle.
SİYASET UZUN BİR MARATON
Elbette 3 döneme takılan isimlerin oldukça değerli olan ve hizmetinden birikiminden yararlanılacak olanlar var bunu reddetmek mümkün değil ama siyaset uzun bir maraton ve ille de parlamentoda olmak milletvekili ya da bakan olarak devam etmek de şart değil bunu Sayın Cumhurbaşkanı da her vesileyle söylüyor.
Listelere bakılınca daha önceki dönemde bakanlık yapan isimler örneğin Sayın Abdülhamit Gül gibi Sayın Faruk Çelik gibi isimlerin yeniden listelere girdiği ve parlamentoda görev alacakları görülüyor.
Yani AK Parti ara verilen dönemde isimleri unutan onları hafızadan silen bir siyaset tarzıyla değil vefa duygusuyla ama ortak ideal için hangi konumda olursa olsun çalışmayı teşvik eden bir model üzerinden gidiyor.
Yüzde 65 oranında milletvekili listelerinde değişimi mevcut milletvekillerinden 104'ünün yine listelerde olduğunu vurgulamak lazım. Kadın adaylar var, gençler var, azınlık temsilcileri var.
Gençler üzerine söylemde bulunmakla gençleri parlamentoya taşıyarak siyasette yetiştirmek arasındaki fark yani söylem eylem farkı. AK Parti bunu en fazla dikkate alıp uygulayan parti.
CHP VE İYİ PARTİ'DE LİSTE KRİZİ
Çok sancılı bir durum var. Sancının kaynağı yapısal olarak çözülmemekle birlikte ciddi bir ağrı kesici verilerek şu anda bir geçici rahatlama arayışı içinde CHP'liler. Bu ağrı kesici nedir?
Ola ki seçim kazanılır ola ki Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa devlet kadroları ve kabinede yer alabilecek isimlerle ilgili beklentilerin yönetimine dayalı bence sonrasında daha büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanacak bir 32 günü idare etme stilinden söz ediyoruz.
Kılıçdaroğlu'nun tutarlı olduğu bir nokta var. CHP'nin 37. Kurultayında pandemi şartlarında Ankara'da Bilkent'te yapılmış, Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce o tarihte CHP'deydi ona da tam tuvalete giden kapının önünde en altta yer verilmişti o da ayrı bir mesajdı.
Ama o kurultayda birçok CHP'linin birbirine bakıp ne diyor bu diye şaşırdığı bir çıkışı olmuştu Kılıçdaroğlu'nun 'Dostlarımızla iktidar olacağız'. Birçok CHP'li buna anlam verememişti. Daha öncesinde de duydukları veya konuşulan bir başlık değildi.
Yaklaşık 3,5 yıldır Sayın Kılıçdaroğlu bu dostlarını belirleme zemini genişletme farklı partilerin sadece ve sadece Erdoğan'ı alaşağı etme iddiasıyla bir araya getirme stratejisini uyguladı.
KAZAN ÖLDÜ! LİSTELERDE YOKSUNUZ
Bugüne kadar getirdi. Bugün itibariyle bakıldığında Nasreddin Hoca'nın o meşhur hikayesindeki gibi kazanın doğurduğuna inanıyorlardı. Dostlarımızla iktidar olacağız diye heyecanlananlar vardı ama şimdi kazanın öldüğüne de inanmanız gerekiyor. Yani aslında listelerde yoksunuz. Siyaseten ibretlik bir tablo da var.
CHP'de aday olmayan listeye giremeyen insanlar son derece gerginler ve aynı zamanda bu isimler içinde Ergenekon yargılamaları sırasında görevde bulunan bazı bakanlar ve isimlerin özellikle DEVA Partisi listelerinden CHP kontenjanına eklenmiş olması başlı başına bir problematik. Bu listeye biz nasıl oy vereceğiz diye bir tepkisellik var.
Ben bu seçimin Türkiye'de muhalefetin yeniden yapılanmasıyla sonuçlanacağını düşünüyorum.
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