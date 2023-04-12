CHP medyasından Kılıçdaroğlu'na liste isyanı! Küçük ortaklar rahatsız etti! İsmail Saymaz: CHP'liler hangi motivasyonla oy verecek?
Türkiye adım adım seçimlere giderken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından şimdi de liste krizi patlak verdi. 4 küçük ortağın CHP listelerinden seçime katılması bir krize dönüşürken özellikle Sadullah Ergin hakkında yaşanan kaos koalisyonda gündemdeki yerini koruyor. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında küçük ortaklardan 40'ya yakın ismi kendi listelerinden aday gösteren CHP'ye isyan etti. Saymaz "CHP'liler kendilerini görmediği listelere hangi motivasyonla oy verecekler?" ifadelerini kullanırken "Toplam 40 vekili ankete göre mi teamüle göre mi verdiniz?" dedi. İşte detaylar...
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından şimdi de liste krizi patlak verdi. Özellikle DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'li isimlerin CHP listelerinden seçime girecek olması CHP tabanında ve medyasında rahatsızlık yarattı.
"ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"
Öte yandan CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu. Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.
Bu gibi isimlerin CHP listesinden seçime girmesi tabanı rahatsız ederken CHP'li gazeteci Fatih Portakal yaptığı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e isyan etmişti.
AKŞENER'E ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN ÇAĞRISI
Konuya ilişkin CHP'nin yaptığını "fedakarlık" olarak yorumlayan Fatih Portakal İYİ Parti'ye yüklenirken "CHP bunu yapıyorsa sizin de elinizi taşın altına sokmanız gerekiyor Meral Hanım ve parti yetkileri" ifadelerini kullandı.
İZMİRLİ HERHALDE KENDİSİNİ JİLETLEYECEK
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, de CHP'nin milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu.
CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Halk TV'den ayrılarak Sözcü TV'ye geçen İsmail Saymaz canlı yayında CHP yönetimine liste konusunda isyan etti.
CHP'LİLER KENDİLERİNİ GÖRMEDİKLERİ LİSTELERE HANGİ MOTİVASYONLA OY VERECEK?
DEVA'ya 12-13, Saadet ve Gelecek Partisi'ne 9-10, Demokrat Parti'ye de 3 seçilebilecek yerden vekillik verildi. İYİ Parti'ye bazı illerden çekildiği için 5 vekil verildi. Bu hakkaniyete aykırı. Altılı masanın itici gücü CHP'dir. CHP'liler kendilerini görmediği listelere hangi motivasyonla oy verecekler?
EN GARANTİ YERLERDEN VERİLDİ
Bu partiler her yerde örgütlü bile değiller. En garanti yerler İstanbul ve Ankara'dan yerler verildi. Toplam 40 vekili ankete göre mi teamüle göre mi verdiniz?
ORANTISIZ BİR ŞEKİLDE KONTENJAN AÇILDI
Kendi logolarıyla girseler kaç vekil çıkartacaklardı? Orantısız bir şekilde kontenjan açıldı. CHP'liler 40 yıldır ter döküyor ama "DEVA'ya kurucu olur oradan gelirdim" diyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SED yardımı Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...
- Emeklilikte son dakika gelişmesi ayyuka çıktı! O kişiler EYT'li listesinden çıkacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2000 - 2008 arası...
- Emeklilikte yeni sistem netleşti! Müjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! SSK ve Bağ-Kur'lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...
- O dönem yüzyılın en ilginç dönemi olarak anıldı! Gerçekleşen olaylar ağzını açık bırakacak! Salgın, yıkım, savaş, teknoloji...
- Ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor! Bakanlık miktarı yükseltti! 350, 450, 650, 550 TL ilave destek! 1-2-3 çocuğunuz varsa formu doldurun!
- 1.727 PERSONEL ALINACAK! Bakan tarih verdi! DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023?
- ASGARİ ÜCRET 2023 Temmuz zammı | %20-30-40 Formülü maaşı ortaya çıkardı! Net: 11 bin 50 TL Brüt: 13 bin 10 TL! Tazminat ödemeleri, İşsizlik, 65 yaş...
- Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek 2023?
- Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı?
- The Simpsons kehanetleri dur durak bilmiyor! Kahramanmaraş depremi, koronavirüs... 1987'de bu yana bir bir çıkıyor! Seneye başımıza gelecekler!
- Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı? Şartlar...
- ÖSYM YÖKDİL sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? 2023 YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı!