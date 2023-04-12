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CHP medyasından Kılıçdaroğlu'na liste isyanı! Küçük ortaklar rahatsız etti! İsmail Saymaz: CHP'liler hangi motivasyonla oy verecek?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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CHP medyasından Kılıçdaroğlu’na liste isyanı! Küçük ortaklar rahatsız etti! İsmail Saymaz: CHP’liler hangi motivasyonla oy verecek?

Türkiye adım adım seçimlere giderken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından şimdi de liste krizi patlak verdi. 4 küçük ortağın CHP listelerinden seçime katılması bir krize dönüşürken özellikle Sadullah Ergin hakkında yaşanan kaos koalisyonda gündemdeki yerini koruyor. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında küçük ortaklardan 40'ya yakın ismi kendi listelerinden aday gösteren CHP'ye isyan etti. Saymaz "CHP'liler kendilerini görmediği listelere hangi motivasyonla oy verecekler?" ifadelerini kullanırken "Toplam 40 vekili ankete göre mi teamüle göre mi verdiniz?" dedi. İşte detaylar...

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından şimdi de liste krizi patlak verdi. Özellikle DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'li isimlerin CHP listelerinden seçime girecek olması CHP tabanında ve medyasında rahatsızlık yarattı.

"ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"

Öte yandan CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu. Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.

Bu gibi isimlerin CHP listesinden seçime girmesi tabanı rahatsız ederken CHP'li gazeteci Fatih Portakal yaptığı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e isyan etmişti.

AKŞENER'E ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN ÇAĞRISI

Konuya ilişkin CHP'nin yaptığını "fedakarlık" olarak yorumlayan Fatih Portakal İYİ Parti'ye yüklenirken "CHP bunu yapıyorsa sizin de elinizi taşın altına sokmanız gerekiyor Meral Hanım ve parti yetkileri" ifadelerini kullandı.

İZMİRLİ HERHALDE KENDİSİNİ JİLETLEYECEK

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, de CHP'nin milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'den ayrılarak Sözcü TV'ye geçen İsmail Saymaz canlı yayında CHP yönetimine liste konusunda isyan etti.

CHP'LİLER KENDİLERİNİ GÖRMEDİKLERİ LİSTELERE HANGİ MOTİVASYONLA OY VERECEK?

DEVA'ya 12-13, Saadet ve Gelecek Partisi'ne 9-10, Demokrat Parti'ye de 3 seçilebilecek yerden vekillik verildi. İYİ Parti'ye bazı illerden çekildiği için 5 vekil verildi. Bu hakkaniyete aykırı. Altılı masanın itici gücü CHP'dir. CHP'liler kendilerini görmediği listelere hangi motivasyonla oy verecekler?

EN GARANTİ YERLERDEN VERİLDİ

Bu partiler her yerde örgütlü bile değiller. En garanti yerler İstanbul ve Ankara'dan yerler verildi. Toplam 40 vekili ankete göre mi teamüle göre mi verdiniz?

ORANTISIZ BİR ŞEKİLDE KONTENJAN AÇILDI

Kendi logolarıyla girseler kaç vekil çıkartacaklardı? Orantısız bir şekilde kontenjan açıldı. CHP'liler 40 yıldır ter döküyor ama "DEVA'ya kurucu olur oradan gelirdim" diyor.

CHP medyasından Kılıçdaroğlu’na liste isyanı CHP MEDYASINDAN KILIÇDAROĞLU'NA LİSTE İSYANI

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İzmirliler kendisini jiletleyecek

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