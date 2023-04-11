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CHP'de liste krizi sürüyor! "14 Mayıs Erdoğan'ın en rahat seçimi olacak"

Son dakika haberi | 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere yaklaşık 1 ay kala, koalisyon masasının açıkladığı vekil listeleri kriz çıkardı. Kılıçdaroğlu masanın küçük ortaklarının esiri olurken, Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas CHP'de yaşanan isyanı köşesindeki yazıda kaleme aldı. Barlas, 14 Mayıs öncesi "Hiçbir seçimde Erdoğan'ı bu kadar rahat görmedim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:56
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CHP’de liste krizi sürüyor! 14 Mayıs Erdoğan’ın en rahat seçimi olacak

İşte Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın "Atatürk'ün kurduğu partide Atatürkçü aday yok" başlıklı yazısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü törende tarihi bir adıma imza attı. Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girdi. Bu hamle Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ve Mavi Vatan hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir rol oynayacak.

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CHP’de liste krizi sürüyor! 14 Mayıs Erdoğan’ın en rahat seçimi olacak

Ege ve Akdeniz artık ondan sorulacak. NATO'nun güçlü ortağı Türkiye için büyük bir prestij. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu gurur gününe imza atarken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun nelerle meşgul olduğunu merak ediyor musunuz?

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CHP’de liste krizi sürüyor! 14 Mayıs Erdoğan’ın en rahat seçimi olacak

CHP tabanı pazar gününden beri isyanda. "Sana söz yine baharlar gelecek" sloganıyla 14 Mayıs seçimlerine hazırlanan CHP'de, değişimi ve yenileşmeyi sembolize eden, parlak bir aday listesi bekleniyordu.

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CHP’de liste krizi sürüyor! 14 Mayıs Erdoğan’ın en rahat seçimi olacak

Ama CHP'nin listelerine "AK Parti'den dışlanan, siyasi ömrünü tamamlamış isimler" damgasını vurdu. Atatürkçü ve ulusalcı isimlerin hiçbiri CHP listelerinde kendisine yer bulamadı.

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CHP’de liste krizi sürüyor! 14 Mayıs Erdoğan’ın en rahat seçimi olacak

FETÖ VE PKK SEMPATİZANLARI LİSTE BAŞI
CHP listelerinde tartışılan isimlerin başında eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin geliyor. CHP'nin Ankara adayı Sadullah Ergin'in ismi, yargıdaki FETÖ yapılanması ve FETÖ'nün birçok kumpas davasıyla hatırlanıyor. Sadullah Ergin'in aday gösterilmesini hakaret olarak kabul eden CHP tabanı, bu ismi kabullenecek gibi görünmüyor.