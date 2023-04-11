11 Nisan 2023, Salı
CHP'de liste krizi sürüyor! "14 Mayıs Erdoğan'ın en rahat seçimi olacak"
Son dakika haberi | 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere yaklaşık 1 ay kala, koalisyon masasının açıkladığı vekil listeleri kriz çıkardı. Kılıçdaroğlu masanın küçük ortaklarının esiri olurken, Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas CHP'de yaşanan isyanı köşesindeki yazıda kaleme aldı. Barlas, 14 Mayıs öncesi "Hiçbir seçimde Erdoğan'ı bu kadar rahat görmedim" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:56
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