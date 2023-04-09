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CHP listesinden milletvekili adayı olan Cemal Enginyurt’un o sözleri yeniden gündem oldu! “Nasıl ülkücü katillerinin yanında yer alırlar?”

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Giriş Tarihi: 09.04.2023 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
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CHP listesinden milletvekili adayı olan Cemal Enginyurt’un o sözleri yeniden gündem oldu! “Nasıl ülkücü katillerinin yanında yer alırlar?”

HDP ile ittifak kuran 7'li koalisyonda CHP listesinden milletvekili adayı olan Cemal Enginyurt'un 2019'daki sözleri bir kez daha gündem oldu. MHP'den ayrılarak gömlek değiştiren sözde milliyetçi Enginyurt o dönemde, HDP ve terör örgütü PKK'yı kastedip, Akşener ile Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Nasıl ülkücü katillerinin yanında yer alırlar?” demişti. Ayrıca şimdi aynı sofraya oturduğu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba için ise "Hain" kelimesini kullanmıştı.

Liste savaşları yaşayan CHP, 28'inci dönem milletvekili seçimi için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

YSK'ya milletvekili aday listesini CHP genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ile Muharrem Erkek teslim etti.

CHP'nin İstanbul milletvekili aday listelerinde Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da İstanbul 1. Bölge 9. sıradan CHP listesinde yer buldu.

SÖZDE MİLLİYETÇİ ENGİNYURT HDP'Lİ KOALİSYONDA!

Şimdilerde 7'li koalisyonda terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de yer aldığı ittifaka göz yuman Enginyurt, daha önce MHP'nin Ordu Milletvekilliğini yürüttüş ve aldığı ani kararla MHP'den olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

MHP çizgisinden dönmekle kalmayan Enginyurt şimdilerde ise Türk'lük kimliğini de rafa kaldırdı.

BİR KEZ DAHA GÜNDEM OLDU!

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Mart 2019'daki bir demeciyle yeniden gündeme gelmeyi başardı.

"BAHÇELİ'YE GÜVENİN" DEMİŞTİ

Türk ülkücüleri ve milliyetçilerinin MHP'ye ve o dönemde Genel Başkanı olarak ifade ettiği Devlet Bahçeli'ye güvenmeleri gerektiğini bildirmişti.

"NASIL ÜLKÜCÜ KATİLLERİNİN YANINDA YER ALIRLAR? VELİ AĞBABA DENEN HAİN…"

2019'daki konuşmasında "Enginyurt Bir Cumhur İttifakı varıdır. Bir de zillet ittifakı. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu, bu Özgür (Özel) denen oğlan da, Veli Ağbaba (CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili) denen hain de her televizyona çıktıklarında 'HDP madem PKK'lı ise kapatılsın' diyorlar. Nasıl bir Türk milliyetçisi bir ülkücü kalkıp da ülkücü katillerinin olduğu yerlerde yer alır ve onlara oy vermeyi düşünebilirler. Ben onun için diyorum ki; Yüreğinde geçmişteki arkadaşının şehadetini taşıyan, yeni nesil oluğunu, Fırat Çakıroğlu'nu şehit edenlerin kim olduğunu bilenler asla katilerine oy vermeyeceklerdir. Böyle insanların bir arada olduğu CHP'ye ülkücüler nasıl oy verecek? CHP, HDP, TKP, İYİ Parti bir araya gelmiş sözde kendilerine ülkücü mü diyecek bunlar. Bir Cumhur İttifakı vardır, bir de zillet ittifakı. Türk milliyetçileri bizi takip etsinler." ifadelerine yer vermişti.

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