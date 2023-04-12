CHP'de kazan kaynıyor! İl ve ilçe yöneticilerinden Canan Kaftancıoğlu'na 'sokağa çıkmayız' tepkisi
Yedili koalisyonda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden süreçte yaşanan adaylık krizi sonrası liste krizi de patlak verdi. Koalisyondaki 4 partinin seçimlere CHP listelerinden girmesi krize neden oldu. Teşkilattan Canan Kaftancıoğlu’na bile "Listeye isim yazdıramadınız" tepkileri yükseldi.
Seçimlere sayılı günler kala partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletti. Ancak 7'li koalisyonun 4 partisinin seçimlere CHP listelerinden girmesiyle ortak listeler oluşturuldu. Bu nedenle listelerde birçok isme yer kalmazken, Kılıçdaroğlu'nun da çoğu ismi listeye almadığı öğrenildi.
Adayların netleşmesi üzerine il ve ilçe yöneticilerinin Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdiği öğrenildi.
İl ve ilçe yöneticilerinin Kaftancıoğlu'na, "Siz il başkanıyım diye caka satıyorsunuz. Bizi topladınız düşüncelerimizi söyledik. Siz milletvekili listelerine bir kişi yazdıramadınız. Şimdi siz vekil adaylarınızla sahada dolaşın, biz asla sokağa çıkmayız" dediği, Kaftancıoğlu'nun ise, "Ben de seçim çalışmalarına çıkmam, çıkamam. Başım ağrıyor. İki cepheyle savaştım. Bir tarafta belediye rantçıları, diğer tarafta genel merkeze çöreklenmiş çeteyle savaşıyorum. Ne zannediyorsunuz" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.
İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Kırklareli'nde İyi Parti'nin 3. sıradan aday gösterdiği Hilmi Kahraman, milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı.
Denizli'de 3. sıradan aday gösterilen Nafiz Öz, tepki göstererek İyi Parti'den istifa etti.
Kayseri'de de 26 üye ve 4 yönetici İyi Parti'den istifa etti.
Ağrı'da CHP'nin 3. sırada milletvekili adayı olarak gösterdiği Ertuğrul Eryılmaz "gençlere yol açmak istediğini" belirterek istifa ettiğini açıkladı.
Kocaeli'nde Memleket Partisi'nin İstanbul'da yaşayan Umut Hamit Birben'i ilk sıraya koyması nedeniyle Körfez İlçe Başkanı Şuayp Yağar, yönetimiyle birlikte istifa etti.
Benzer sebeplerle Memleket Parti'sinin Menderes İlçe Başkanı Abdurrahman Ergenay ve yönetimi istifasını verdi.
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