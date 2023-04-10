CHP fondaşı Cumhuriyet CHP’nin adayı Hasan Ufuk Çakır’ı önce suç makinesi ilan etti sonra haberi geri çekti

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, Çakır için "suç makinesi" nitelendirmesi yaptı.



ÇAKIR'IN ADAYLIĞI MERSİN TEŞKİLATINI KARIŞTIRACAK İDDİASI

Hasan Ufuk Çakır'ın aday olmasına CHP'lilerin büyük tepki gösterildiği bildirildi ve "Böyle bir profilin partimizden çok kritik bir zaman aralığında aday gösterilmesi büyük hatadır. Bunun ortaya çıkaracağı zararın telafi edilmesi mümkün değlidir. Tarihimizin en önemli seçimine giderken böyle hatalar kabul edilemez" yorumlarında bulunuldu. Çakır'ın adaylığının Mersin CHP teşkilatında büyük kopuşlara neden olacağı ileri sürüldü.