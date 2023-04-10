CHP fondaşı Cumhuriyet CHP'nin adayı Hasan Ufuk Çakır'ı önce suç makinesi ilan etti sonra haberi geri çekti
CHP'de uzun kavgalar sonrası açıklanan aday listesi kriz yarattı. Özellikle koalisyonun küçük ortaklarına verilen vekillikler partiyi karıştırırken, Mersin'de 5'inci sıradan aday gösterilen Hasan Ufuk Çakır'ın da suç makinesi olduğu ortaya çıktı. CHP'nin fondaş medya organlarından Cumhuriyet Gazetesi, Çakır'ın aday gösterilmesinin Mersin teşkilatında büyük kopuşlara neden olabileceğini yazdı. Ancak gece yarısı CHP'den gelen talimatın ardından haber geri çekildi. Habere, Google aramalarında listelenmesine rağmen ulaşılamadığı görüldü.
7'li koalisyonun başını çeken Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan liste kavgaları sonrası milletvekili adaylarını belirledi.
FONDAŞ CUMHURİYET HABER YAPTI
CHP, Hasan Ufuk Çakır'ı Mersin'den 5. sıra milletvekili adayı olarak gösterdi. CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi Çakır'ın Mersin'de aday gösterilmesine parti içinden tepkiler olduğunu yazdı. İddiaya göre bu tepkilerin sebebi 1963 doğumlu Hasan Ufuk Çakır'ın birçok kez suça karışmış olması.
CHP ADAYI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Çakır'ın 2006 yılından bu yana hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, tehdit ve hakaret gibi olaylara karıştığı, bunun resmi kayıtlara geçtiği anlaşıldı.
CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, Çakır için "suç makinesi" nitelendirmesi yaptı.
ÇAKIR'IN ADAYLIĞI MERSİN TEŞKİLATINI KARIŞTIRACAK İDDİASI
Hasan Ufuk Çakır'ın aday olmasına CHP'lilerin büyük tepki gösterildiği bildirildi ve "Böyle bir profilin partimizden çok kritik bir zaman aralığında aday gösterilmesi büyük hatadır. Bunun ortaya çıkaracağı zararın telafi edilmesi mümkün değlidir. Tarihimizin en önemli seçimine giderken böyle hatalar kabul edilemez" yorumlarında bulunuldu. Çakır'ın adaylığının Mersin CHP teşkilatında büyük kopuşlara neden olacağı ileri sürüldü.
CUMHURİYET'İN GAZETECİLİĞİ UZUN SÜRMEDİ
Ancak suç makinesi çıkan Çakır'ın haberini yapan CHP yandaşı Cumhuriyet'in gazeteciliği uzun sürmedi. İddiaya göre, CHP'den gelen talimatla haber yayından kaldırıldı. Google aramalarında listelenmesine rağmen habere ulaşılamadığı görüldü.
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