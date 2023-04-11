CHP fondaşı Can Ataklı'dan "Kılıçdaroğlu tek adam olacak" itirafı! Sadullah Ergin krizi tutuşturdu: Pire için yorgan yakmayın
Türkiye'de seçimlere çok kısa bir süre kalırken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizi yerini liste krizine bıraktı. Özellikle FETÖ ve PKK yandaşı isimlerin CHP ve İYİ Parti listelerinde kendilerine yer bulması büyük tepki çekti. Bunların yanında CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" olarak tanımladığı Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölgeden aday olması ortalığı karıştırırken CHP'li gazeteci Can Ataklı adeta partililere yalvardı. Ataklı "Pire için yorgan yakmayın" ifadelerini kullanırken bir de itirafta bulundu. Ataklı Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam' olarak devam edip sadece Çankaya'dan ülkenin yönetileceğini ifade etti. İşte detaylar...
Seçimlere artık az bir süre kalırken yedili koalisyonda adaylık krizi sonrası şimdi de liste krizi yaşanıyor. Özellikle küçük ortaklardan Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Partili isimlerin CHP listelerinden seçimlere girmesi CHP'li vekillerde rahatsızlık yarattı.
PKK VE FETÖ YANDAŞI İSİMLER CHP VE LİSTELERİNDE
Hem CHP hem de İYİ Parti listelerinde FETÖ ve PKK yandaşı isimler kendileri yer bulurken bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi.
CHP'DEN İTİRAZLARA YÖNELİK "SES KES" ÇAĞRISI
Öte yandan CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.
Gelişme üzerine CHP Genel Merkezi'nden çarpıcı bir çıkış geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.
Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam. Seçimlere 33 gün kaldı, bu süreyi seçimin kazanılması için harcamak lazım" dedi.
7'Lİ KOALİSYONUN İPLİĞİ PAZARA ÇIKTI: "KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE TEK ADAM OLACAK"
CHP tabanında oluşan liste kaosu sonrası Sadullah Ergin krizinin gölgesinde fondaş Can Ataklı'dan 'Kılıçdaroğlu seçilirse tek adam olacak' itirafı geldi.
Ataklı, Cumhurbaşkanlığının kazanılması durumunda parlamentonun çok fazla hükmü olmayacağını Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam' olarak devam edip sadece Çankaya'dan ülkenin yönetileceğini ifade etti.
AK Parti'nin parlamentoda güçlü olmasının bir şey ifade etmediğini söyleyen Ataklı, "Orası (AK Parti) teslim oluncaya kadar Kılıçdaroğlu tek adam olarak devam edecektir. Hiç parlamentoyu takmadan tamamen Çankaya'dan yönetilecek bir ülke haline geleceğiz yine" şeklinde konuştu.
İtiraf niteliğindeki bu sözler demokrasi havarisi kesilen ancak diktatörlük hayali kuran 7'li koalisyonun ipliğini de pazara çıkardı.
CHP SEÇMENİNE YALVARDI: PİRE İÇİN YORGAN YAKMAYIN
Ataklı'nın gündeminde Sadullah Ergin krizi de vardı... CHP seçmenine "Öfkeye kapılıp pire için yorgan yakmayın" diye yalvaran Ataklı, "Cumhurbaşkanlığından oyunuzu esirgemeyin gerisini istediğini gibi kullanın kardeşim" dedi. Ergin'i de 'Cumhuriyet karşıtı, alçak' olarak tanımladı.
CHP'ye Sadullah Ergin'in yerini değiştirin çağrısında bulunan Ataklı sözlerini şöyle sürdürdü;
Adaylar şöyle böyle... Belki ben sizden çok daha rahatsızım. Eğer gerçek duygularımı tam olarak söylemiyorum, korkumdan değil. Çünkü esas sorunu halletmemiz lazım ki sonra dönüp bunlara bakalım.
Sadullah Ergin isimli kişi... Ya kardeşim bunun nasıl bir adam olduğunu biliyoruz. Ergenekon olaylarında yaptıklarını, cemaatin bütün pis işlerinin sürdürücüsü olduğunu biliyoruz.
"YARIN ÖBÜR GÜN UNUTULUR GEÇER"
Sadullah Ergin'in yerini değiştirin kardeşim Ankara'ya niye koyuyorsun. Ankara sembol, başkent. Cumhuriyet'in ilan edildiği yer. Buna karşı olan bir adamı üstelik de çok büyük alçaklıklar yapmış bir adamı getirip de buraya koyma. Başka bir yerden koy. He değiştirecekler mi hayır, yarın öbür gün bu da unutulur geçer gider.
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