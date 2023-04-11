CHP fondaşı Can Ataklı'dan "Kılıçdaroğlu tek adam olacak" itirafı! Sadullah Ergin krizi tutuşturdu: Pire için yorgan yakmayın

CHP SEÇMENİNE YALVARDI: PİRE İÇİN YORGAN YAKMAYIN

Ataklı'nın gündeminde Sadullah Ergin krizi de vardı... CHP seçmenine "Öfkeye kapılıp pire için yorgan yakmayın" diye yalvaran Ataklı, "Cumhurbaşkanlığından oyunuzu esirgemeyin gerisini istediğini gibi kullanın kardeşim" dedi. Ergin'i de 'Cumhuriyet karşıtı, alçak' olarak tanımladı.



CHP'ye Sadullah Ergin'in yerini değiştirin çağrısında bulunan Ataklı sözlerini şöyle sürdürdü;



Adaylar şöyle böyle... Belki ben sizden çok daha rahatsızım. Eğer gerçek duygularımı tam olarak söylemiyorum, korkumdan değil. Çünkü esas sorunu halletmemiz lazım ki sonra dönüp bunlara bakalım.



Sadullah Ergin isimli kişi... Ya kardeşim bunun nasıl bir adam olduğunu biliyoruz. Ergenekon olaylarında yaptıklarını, cemaatin bütün pis işlerinin sürdürücüsü olduğunu biliyoruz.

"YARIN ÖBÜR GÜN UNUTULUR GEÇER"

Sadullah Ergin'in yerini değiştirin kardeşim Ankara'ya niye koyuyorsun. Ankara sembol, başkent. Cumhuriyet'in ilan edildiği yer. Buna karşı olan bir adamı üstelik de çok büyük alçaklıklar yapmış bir adamı getirip de buraya koyma. Başka bir yerden koy. He değiştirecekler mi hayır, yarın öbür gün bu da unutulur geçer gider.