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CHP İl Binası'na silahlı saldırı iddiasında yeni gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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CHP İl Binası’na silahlı saldırı iddiasında yeni gelişme

İstanbul'daki CHP İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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