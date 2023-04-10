CHP Antakya'da "Kentsel dönüşüme hayır" kampanyası yapan Hikmet Hatunoğlu'nu Hatay'dan aday gösterdi

CHP, 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adaylarının bulunduğu listeyi YSK'ya sundu. Ancak söz konusu liste büyük tartışmalara konu oldu. LGBT'lisinden tutun, PKK savunucusuna kadar birçok isme adaylık veren CHP'de en çok konuşulacak isimlerden birisi ise Antakya Belediye Başkanı Hikmet Hatunoğlu.

Antakya Belediye Başkanı Adayı Hikmet Hatunoğlu, önümüzdeki seçimde Hatay'dan milletvekili adayı olarak gösterildi.

Hikmet Hatunoğlu'nun geçtiğimiz dönem seçim vaadi olarak "Kentsel dönüşüme hayır" kampanyası başlattığı biliniyor. Asrın felaketinde en çok zarar gören yer ise Antakya.