CHP Antakya'da "Kentsel dönüşüme hayır" kampanyası yapan Hikmet Hatunoğlu'nu Hatay'dan aday gösterdi
2019'da yapılan yerel seçimlerde "Kentsel dönüşüme hayır" şeklinde kampanya yapan CHP'li Hikmet Hatunoğlu, CHP tarafından Hatay'da milletvekili adayı gösterildi. Depremin yerle bir ettiği kente sağlam bina yapılmasını istemeyen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan zihniyete sahip birinin adını listede görenler tepki gösterdi.
CHP, 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adaylarının bulunduğu listeyi YSK'ya sundu. Ancak söz konusu liste büyük tartışmalara konu oldu. LGBT'lisinden tutun, PKK savunucusuna kadar birçok isme adaylık veren CHP'de en çok konuşulacak isimlerden birisi ise Antakya Belediye Başkanı Hikmet Hatunoğlu.
Antakya Belediye Başkanı Adayı Hikmet Hatunoğlu, önümüzdeki seçimde Hatay'dan milletvekili adayı olarak gösterildi.
Hikmet Hatunoğlu'nun geçtiğimiz dönem seçim vaadi olarak "Kentsel dönüşüme hayır" kampanyası başlattığı biliniyor. Asrın felaketinde en çok zarar gören yer ise Antakya.
ASRIN FELAKETİNDE HATAY'IN YOK OLMASINA NEDEN OLDU
Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Bölgede yaşayan on binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet 'Vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşirerek enkaz üzerinde miting yaptı.
6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi. Asrın felaketi sonrası devletin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürdü.
Tam da bu noktada muhalefetin sergilediği ikiyüzlü tutum arşivlerce tescillendi.
LÜTFÜ SAVAŞ DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMIŞTI
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, o dönemde kentsel dönüşüm noktası olarak belirlenen bölgelerden Emek Mahallesi'nde bir miting düzenlemiş ve kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı.
Savaş'ın o güne ait paylaşımı, "Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız." ifadeleriyle hala profilinde duruyor.
CHP'NİN ADAYINDAN "KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR" KAMPANYASI
2019'da CHP'nin aday olarak gösterdiği eski meclis üyesi Hikmet Hatunoğlu, 'kentsel dönüşüm' hamlesinin durdurulacağını vaat olarak vermişti.
Hatunoğlu, Emek ve Aksaray mahallelerindeki kentsel dönüşüm projesinin sonlandırılacağını söyleyip, bu hamlenin 'dayatma' niteliğinde olduğunu iddia etmişti.
30 Mart'taki idari mahalleler seçim sonuçları açıklandığında Hikmet Hatunoğlu, oyların 85 bin 204'ünü alarak ikinci sırada kalmıştı. İlk sırada AK Parti vardı.
Fakat vatandaşın ve bölgedeki CHP yapılanmasının yoğun tepkileri sonucunda kentsel dönüşüm projesi kısmi olarak yapılabildi.
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