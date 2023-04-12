Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan iddialara yanıt vererek Başkan Erdoğan'a açık desteğini ilan etti
Saadet Partisi'nin düzenlediği iftara teşrif eden merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yol arkadaşlarından Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, bir takım sinsi odaklarca siyasete alet edilmesine çok net bir dille yanıt verdi. Başkan Erdoğan’da açık destek verilen İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı tarafından yayımlanan açıklamada, Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan hakkında çıkarılan iddialara dair, “Hocamız, ülkemiz için yürütülen hayırlı çalışmalarda, ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yanında olduğunu her zaman göstermekle, yine ülkemiz ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projelerle duaları ile desteklerini ifade etmektedir.” denildi.
HDP ile ittifaka giren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin düzenlediği "Geleneksel İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarı"na katıldı.
DOĞAN, DAVETE İCABET ETTİ
Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yol arkadaşlarından Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan bu iftarda davetliler arasında yer aldı.
SİYASİ İDDİALARA ÇOK NET YANIT
İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı tarafından yayımlanan açıklamada, Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan hakkında çıkarılan 'siyasi' amaçlı çıkarcı kesimlerin iddialara çok açık ve net bir dille yanıt geldi.
"DAVETE KATILACAK İSİMLER BİLDİRİLMEDİ"
Yapılan açıklamada, Lütfi Doğan'ın birtakım çevrelerce çekilen fotoğraftan dolayı siyasete alet edildiği belirtildi.
Büyükelçiler dışında katılacak isimlerin kendisine bildirilmediği açıklandı.
"BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ" MESAJI
Yapılan bu kritik açıklamada, ''Tüm bunların yanı sıra, Hocamız, ülkemiz için yürütülen hayırlı çalışmalarda, ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yanında olduğunu her zaman göstermekle, yine ülkemiz ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projelerle duaları ile desteklerini ifade etmektedir. Bu çerçevede Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın kendilerini davet ettikleri tüm programlara şevkle iştirak etmektedir. Tüm bunlar medya içeriklerinde mevcuttur..'' ifadeleri yer aldı.
İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfından (İSİLAY) yapılan açıklamada şu önemli mesajlar verildi:
"Necip milletimizin değerli evlatları; İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı - İSİLAY, İslami ilimlerin araştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla, Erbakan Hocamızın yol gösterici liderliği ile Lütfi Doğan Hocamız riyasetinde kurulmuş olup; ülkemizde ilmi ve akademik anlamda önemli şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunan ve bu minvalde çalışmalarına devam eden bir vakıftır.
SOSYAL MEDYADA AÇIK AÇIK ALGI OPERASYONU!
Ülkemizin içine girmiş olduğu seçim sathı mailinde, siyasi hayatı din ve diyanete karşı mücadele içinde geçmiş bazı siyasi kesimlerin, kendilerine güç devşirmek amacıyla dindar camiaya hitap eden şahsiyetlerle bir arada görünmek sureti ile sosyal medyada destek algıları oluşturmaya çalıştıkları müşahede edilmektedir.
Üzülerek ifade etmek isteriz ki, bu çerçevede hocamızın ve vakfımızın adı bir iftar programındaki fotoğrafının kullanılması sureti ile özellikle de tarafını belirtmediği halde, bir takım çevrelerce siyasete alet edilmiştir.
"KENDİSİNE ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMEMİŞTİR"
Hocamız, siyasi bir iftara davet edilmemiş, Eski Diyanet İşleri Başkanı vasfı ile 'İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarına" davet edilmiş ve bu davete icabet etmiştir. Bununla beraber Büyükelçiler dışındaki diğer davetlilere ilişkin kendisine önceden bilgi verilmemiştir.
Hocamız, yanlışlardan dönülmesi için her zaman ve zemini nasihat fırsatı olarak telakki etmekte olduğundan, geçmişte kendisi ile birlikte Erbakan Hocamıza yol arkadaşlığı etmiş olan ve mevzubahis iftarın ev sahipliğini yapan teşkilat mensuplarına da nasihatlerini her daim yinelemektedir.
"RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİNİN YANINDAYIZ"
Tüm bunların yanı sıra, Hocamız, ülkemiz için yürütülen hayırlı çalışmalarda, ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yanında olduğunu her zaman göstermekle, yine ülkemiz ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projelerle duaları ile desteklerini ifade etmektedir. Bu çerçevede Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın kendilerini davet ettikleri tüm programlara şevkle iştirak etmektedir. Tüm bunlar medya içeriklerinde mevcuttur.
Vakfımızın ve Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi DOĞAN Hocamızın tarafı, siyasi kimliklerden alınmış bir şekilde, sadece ve sadece milletimizin aklı selimi ve İslam ümmetinin maslahatı neredeyse, orasıdır. ömür boyu din ve diyanet ile mücadele içinde olan kesimlerin, iftar sofralarını suistimal ederek dini liderliği öne çıkan şahsiyetlerden güç devşirme çabaları, milletimizin irfanında makes bulamayacak ucuz manevralar olarak kalmaya mahkumdur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
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