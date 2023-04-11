Özerklik ve bebek katili Öcalan’a özgürlük vadeden CHP’den yeni söz: PKK ile müzakere edeceğiz

KILIÇDAROĞLU GÖZ KIRPMAYA DEVAM EDİYOR

Bu açıklamalara koalisyon içinde bulunan "sözde milliyetçi" İYİ Parti'den tek bir tepki dahi gelmezken Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda sürekli olarak HDPKK'ya göz kırpmaya ve onlara söz vermeye devam etti.

"HDP İLE BAZI KONULARDA BİRLİKTELİK OLACAK"

HDP ile CHP arasındaki ilişkiyi meşrulaştırma derdine düşen Kılıçdaroğlu "HDP ile bazı konularda birliktelik olacak" ifadelerini kullanarak PKK üssü Kandil'e selam çaktı.