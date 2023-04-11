Özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vadeden CHP'den yeni söz: PKK ile müzakere edeceğiz
Seçimlere artık sayılı günler kalırken PKK ve HDP'nin yanı sıra altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi CHP'den terör örgütüne yönelik vaatler üst üste geliyor. Katıldığı yayında yaptığı açıklamada "HDP ile bazı konularda birlikte olacağız" diyerek sonrasında da terör suçlarından tutuklu Selehattin Demirtaş'a özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu adeta Kandil'e selam çaktı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası HDP ve PKK'lı isimler üst üste Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaparken CHP'li bazı milletvekilleri de "özerklik" ve "Bebek katili Öcalan'a özgürlük" sözü vererek bu desteğe geri dönüş yaptı. Son olarak CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayında PKK'ya silah bıraktıracaklarını ifade ederken terör örgütüyle "müzakere edeceklerinin" altını çizdi. CHP'li Tanrıkulu geçmişte Türk askerine kimyasal silah iftirasında bulunurken, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerinde boy göstermişti. İşte detaylar...
BAY KEMAL'DEN YÜZ BULAN HDPKK'DAN ÖZGÜRLÜK NARALARI
Bu gelişme sonrası özellikle HDP ve PKK cephesi özerklik çığırtkanlığı yaparken, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için de "özgürlük" naraları atmaya başladı.
KILIÇDAROĞLU GÖZ KIRPMAYA DEVAM EDİYOR
Bu açıklamalara koalisyon içinde bulunan "sözde milliyetçi" İYİ Parti'den tek bir tepki dahi gelmezken Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda sürekli olarak HDPKK'ya göz kırpmaya ve onlara söz vermeye devam etti.
"HDP İLE BAZI KONULARDA BİRLİKTELİK OLACAK"
HDP ile CHP arasındaki ilişkiyi meşrulaştırma derdine düşen Kılıçdaroğlu "HDP ile bazı konularda birliktelik olacak" ifadelerini kullanarak PKK üssü Kandil'e selam çaktı.
KILIÇDAROĞLU: DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VERECEĞİZ
Açıklamasının devamında "Demirtaş'ın, Kavala'nın, Gezi Parkı'nın tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu HDP'lilere bir mesaj daha vermiş oldu.
CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.
BAY KEMAL GÖREVE GELİR GELMEZ ÖZERKLİK VAADİNDE BULUNMUŞTU
Aslında Kılıçdaroğlu'nun bu vaadi bu seçime özel bir durum değil. Bay Kemal göreve ilk geldiği günlerde Hakkari'de yaptığı açıklamada iktidara gelmeleri durumunda yerel yönetimler özerklik şartını kabul edeceklerini söyledi.
TÜRK BAYRAĞINDAN RAHATSIZ OLAN DANIŞMAN
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik destek paylaşımları bulunan ve verdiği röportajda Türk Bayrağı'ndan rahatsız olarak bayrağı kaldırtan, Kılıçdaroğlu'nun göreve getirip danışman olarak atadığı Nuşirevan Elçi de HDPKK'ya özerklik vaadinde bulunmuştu.
CHP'NİN BÖLÜCÜLÜK PLANINI AÇIKLADI
Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusuna verdiği şu yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etmişti.
"Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı."
KILIÇDAROĞLU KÜRDİSTAN LAFINDAN RAHATSIZ OLMUYOR
Elçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi. Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu için daha önce gündeme gelen "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının doğru olmadığını belirtti.
HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK SÖZLERİ
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.
PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: HDP'NİN TUTUMU DEĞERLİ
Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ
PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"
CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.
Tanrıkulu açıklamalarının devamında ise "Silah olmayacak artık olmayacak, şiddet olmayacak terör olmayacak. Diyalogla çözeceğiz, parlamentodaki tüm siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız. Meclis'te olacak, adım adım atacağız, bu parlamentonun çözüm odağı olacağını herkes görecek ve örgüt olmayacak. Türkiye'nin Kürtlerin hayatında silah olmayacak." dedi.
Tanrıkulu geçmiş dönemde TSK'ya kimyasal silah iftirasında bulunurken terörist cenazelerine katılıp gözyaşı dökmüştü.
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