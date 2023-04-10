CHP'nin içinde Sadullah Ergin krizi! Oğuz Kağan Salıcı'dan tabana "ses kes" çağrısı! Ergin hakaretleri yutmak zorunda kaldı...
Yedili koalisyonda HDP ve PKK'nın da desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasıyla sona eren aday krizinin ardından şimdi de liste krizi patlak verdi. Kılıçdaroğlu'nun "Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in DEVA kontenjanından CHP Ankara 1. bölge adayı olması CHP tabanı ve medyasında büyük tepki topladı. Bu olay sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı. Ergin de bu açıklama sonrası "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
2023 seçimlerina artık sayılı günler kala CHP ile HDPKK arasındaki yakınlık her geçen gün biraz daha artıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermeyi taahhüt etti.
4 PARTİ CHP LİSTESİNDEN GİRECEK
Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden girecekler. CHP, İYİ Parti ile fermuar yöntemi kullanarak illeri ve listeyi belirledi.
Hem CHP hem de İYİ Parti listelerinde FETÖ'den PKK yandaşlığına, kutsallarımıza hakaret etmekten birbirleri hakkında ağza alınmayacak hakaret edenlere kadar çok sayıda sicili kabarık isim yer aldı. Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi.
"ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"
Öte yandan CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu.
Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SADULLAH ERGİN'E SALVOLAR
2014 yılına geldiğinde ise Kılıçdaroğlu, Ergin'e yönelik eleştirilerini artırdı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Hatay, ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek!" mesajını paylaştı.
Gelinen son kertede Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi CHP'deki eylem ve söylem uyuşmazlığını da net bir şekilde açık etti.
SADULLAH ERGİN'E ARKA ÇIKTILAR
Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir 'Sadullah Ergin' açıklaması geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.
ERGİN: CHP'YE SİTEM EDİLMESİN
Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam. Seçimlere 33 gün kaldı, bu süreyi seçimin kazanılması için harcamak lazım" dedi.
Erdoğan düşmanlığı ortak paydasında buluşan 7'li koalisyonda CHP'nin Sadullah Ergin'e, Sadullah Ergin'in CHP'ye sahip çıkan sözleri sahnelenen kişiliksiz siyaseti de açık etti.
SEVİNÇ: İNANAMIYORUM! CHP'NİN KALESİNDE!
CHP yandaşı Şaban Sevinç, "İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında." paylaşımını yaptı.
BALBAY: FETÖ'NÜN EN ALÇAK KUMPASLARI KURDUĞU GÜNLERİN ADALET BAKANI
CHP'de 24-25-26. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da Ergin'in listede yer alması ardından küplere bindi.
Balbay, "Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!" cümlelerini kurdu.
ÖZDİL: UNUTTURAN VATAN HAİNİDİR!
Gazeteci Yılmaz Ödil ise Ergin için, "Asrın iftirası Balyoz'u Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, Ali Dibo'yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…" dedi.
"BİR FENERBAHÇELİ OLARAK KABUL ETMİYORUM"
Aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten gazeteci Uğur Dündar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından Sadullah Ergin'in CHP'den aday olmasına destek vermediğini şu ifadelerle belirtti:
Söylemesem olmaz! Fenerbahçe'ye 3 Temmuz FETÖ kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum.
"TEBRİK EDERİM HERKESİ"
Fondaş Murat Ağırel, "Kemalizmi ırkçılık olara gören Taraf gazetesi artıkları, FETÖ firarisine saat takan ve Emniyeti FETÖ'ye teslim eden, Hatay'da ölen binlerce kişinin mesulu ve yargıya FETÖ imamlarını yerleştiren, "Yetmez ama evet" diyerek faşizme destek veren Cumhuriyet düşmanları listelerde seçilecek yerlerde. Tebrik ederim herkesi" ifadelerini kullandı.
NAZLIOĞLU: BU ADAMIN OLDUĞU LİSTEYE OY VERECEK MİSİNİZ?
CHP yakınlığyla bilinen Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, "Sadullah Ergin, CHP 1. bölgeden (Çankaya) aday gösterilmiş. Yazıklar olsun. Balyoz davası sırasında yaptıklarını unutmadık. Artık çantada keklik oylar yok. Çankaya'da oturan Balyoz mağdurlarına soruyorum! Bu adamın olduğu listeye oy verecek misiniz? Asla vermeyeceğim." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"KÜÇÜK KIYAMET, KRİZİN BÜYÜĞÜ DAHA SONRA YAŞANACAK
Şu an yaşanan ve daha dozu artacak olan krizi "Küçük Kıyamet ve TBMM'de avuç avuç atılan mermilerin sebebi" başlığıyla köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener "Artık çok geç; PKK/HDP ile iş tutulmasına ses çıkarmayanlar, bu isimler üzerinden kıyameti koparıyor. Ama bu henüz "Küçük Kıyamet", büyüğünü daha sonra yaşayacaklar" yorumunu yaptı.
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