CHP'nin içinde Sadullah Ergin krizi! Oğuz Kağan Salıcı'dan tabana "ses kes" çağrısı! Ergin hakaretleri yutmak zorunda kaldı...

NAZLIOĞLU: BU ADAMIN OLDUĞU LİSTEYE OY VERECEK MİSİNİZ?

CHP yakınlığyla bilinen Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, "Sadullah Ergin, CHP 1. bölgeden (Çankaya) aday gösterilmiş. Yazıklar olsun. Balyoz davası sırasında yaptıklarını unutmadık. Artık çantada keklik oylar yok. Çankaya'da oturan Balyoz mağdurlarına soruyorum! Bu adamın olduğu listeye oy verecek misiniz? Asla vermeyeceğim." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"KÜÇÜK KIYAMET, KRİZİN BÜYÜĞÜ DAHA SONRA YAŞANACAK

Şu an yaşanan ve daha dozu artacak olan krizi "Küçük Kıyamet ve TBMM'de avuç avuç atılan mermilerin sebebi" başlığıyla köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener "Artık çok geç; PKK/HDP ile iş tutulmasına ses çıkarmayanlar, bu isimler üzerinden kıyameti koparıyor. Ama bu henüz "Küçük Kıyamet", büyüğünü daha sonra yaşayacaklar" yorumunu yaptı.