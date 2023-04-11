Seçimler öncesi CHP medyasından döviz yalanı! Dezenformasyon için sıraya girdiler! Resmi açıklamayla çürütüldü
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP medyası tarafından aynı anda dolaşıma sokulan "Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor" yalanı büyük tepki çekti. CHP'nin fonladığı Cumhuriyet, Halk TV, Duvar ve ODA TV, "ekonomi çöktü" algısıyla verdiği habere ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Merkez Bankası'nın Kapalıçarşı'dan döviz topladığı iddialarını yalanlandı.
14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken CHP'nin fonladığı medyada yeni bir algı operasyonuna girişildi.
Cumhuriyet, HALK TV, Duvar ve ODA TV tarafından ortaya atılan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı'dan resmi araçlarla döviz topluyor." iddiasının ortaya atıldı.
MERKEZ BANKASI DOLAR TOPLUYOR İDDİASI
Haberde "Döviz ihtiyacını Kapalıçarşı'dan karşılayan kurumlara Merkez Bankası da katıldı. Banka "tekerlekli demir sandıklarla" her gün Çarşı'dan dolar topluyor." ifadelerine yer verildi.
Haberde, "Özel şirketlerden döviz borcu olan vatandaşa ve kamuya kadar birçok alanda talep, Kapalıçarşı'ya yöneldi. Verilen bilgiye göre sadece Merkez Bankası, demir sandıklar ile çarşıya her gün 5 milyar TL getiriyor ve karşılığında 260 milyon dolar topluyor. Benzer şekilde bankalar ve döviz bürolarının uyguladığı sıkı kurallardan kaçan şirketler de Kapalıçarşı'ya yöneliyor. Çarşı tarihinde ilk kez Merkez Bankası'nın bu şekilde döviz topladığını kaydeden Kapalıçarşı kaynakları yine bu nedenle ilk kez çarşıda döviz fiyatının piyasanın üstüne çıktığını söylüyor." denildi.
"Ekonomi çöktü" algısıyla halkı galeyana getirmeye çalışan fondaş medyayı İletişim Başkanlığı yalanladı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı'dan resmi araçlarla döviz topluyor" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.
Açıklama şöyle:
"Bahse konu araçlar gün sonunda Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan özel şirket araçlarıdır. Araçlardaki "Kamu hizmeti aracıdır yazısı Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı'nın gördüğü luzuma binaen bulundurulmaktadır. TCMB, Kapalıçarşı'da herhangi bir döziv alım satım işleminde bulunmadığı gibi, haberlere konu olan görsellerde herhangi bir TCMB çalışanı bulunmamaktadır."
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