Büyük Türkiye Partisi'nden Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek kararı! AK Parti'den açıklama geldi
Büyük Türkiye Partisi, Cumhur İttifakı'nı ve Başkan Erdoğan'ı desteklemek üzere seçimden çekildi. Verilen dilekçe sonrası Yüksek Seçim Kurulu, Büyük Türkiye Partisi'nin kararını kabul etti. Konuyla ilgili olarak AK Parti'den de bir açıklama geldi.
Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinden çekilme kararı aldı.
YSK'ya gelerek daha önce verdikleri milletvekili aday listesinin iptali için dilekçe veren Genel Başkan Hüseyin Durmaz ve beraberindeki heyet, 2023 seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını söyledi.
"2023 SEÇİMLERİNİN ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR SEÇİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"
Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Durmaz, "Büyük Türkiye Partisi olarak 2023 seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli bir seçim olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Büyük Türkiye Partisi olarak 28. dönem milletvekili adaylarımızı Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek üzere geri çekiyoruz. 2023 seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu, son derece önemli bir seçim olduğunu görüyoruz. Var gücümüzle Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" dedi.
"ÜLKEMİZİ RAHATSIZ EDEN GÖRÜNTÜLER VAR"
Bu görüşte olan başka partilerin de olduğunu söyleyen Durmaz, "Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var. Daha da çıkacağına inanıyorum. Onun için biz merkez sağ parti olarak son derece temkinliyiz, dikkatliyiz. Bizim için önemli olan vatansa gerisi teferruattır. Şahsım, partim önde değildir, vatan öndedir. Vatanımızın bekası için aldığımız bir karardır" diye konuştu.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel de Büyük Türkiye Partisi'nin Cumhur İttifakı lehine seçimden çekilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Özel, "Büyük Türkiye Partisi; 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde CUMHUR İttifakını ve sayın Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ı desteklemek için seçimlere katılma taleplerini geri çektiklerini beyan etmiş, bunun üzerine de YSK seçimlerden Büyük Türkiye Partisini çıkarmıştır." dedi.
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