6'lı koalisyonda aday krizi! Ekrem İmamoğlu'ndan flaş Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener açıklaması
6'lı koalisyon perşembe akşamı 12. kez toplanırken, toplantıya masada yaşanan İYİ Parti ve adaylık krizi damga vurdu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en güçlü aday CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu pozisyonunda bulunurken, İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini diretmesi yeni bir krize neden oldu. Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı masaya ismini sürdüğü Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar geldi.
6'lı koalisyonun ortakları CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş, sıcak çatışmaya dönüştü.
Dün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası bu durum net bir şekilde görüldü.
CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.
CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, "Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı Kılıçdaroğlu paylaşımı yaptı. Demir, daha sonra yaptığı paylaşımı sildi.
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.
İYİ PARTİ'DEN KARŞILIK GELDİ
İYİ Parti'den peş peşe salvolar gelirken Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına net bombardımanı Akşener'in en yakınlarından İYİ Partili Ümit Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" ifadeleriyel yaptı.
Bu çıkış 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını beraberinde getirdi.
Daha sonra parti Genel Merkezi'nde kurmaylarını toplayan Akşener "Milletin umudu Meral Akşener" sloganları eşliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir tutum sergiledi.
AKŞENER İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I MASAYA ÖNERDİ KABUL GÖRMEDİ: BEN KALKAYIM O ZAMAN
Toplantıda Meral Akşener'in masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini getirdiği ancak karşılık görmediği öğrenildi.
CHP yandaşı İsmail Saymaz ve Murat Sabuncu'nun aktardığına göre Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adlarının da gündemde olduğunu vurgulayarak, "Anketlerde önde gözüküyorlar" şeklinde konuştu.
Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Onlar belediye başkanlarımızdır. Görevlerinin başındadırlar" dedi.
İddiaya göre Kılıçdaroğlu "Bizler beş lider olarak imzalayalım. Meral hanım istiyorsa sonra katılsın" dedi. Akşener de "O zaman ben kalkayım" diye karşılık verdi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN FLAŞ AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI
Yaşanan kaosun yankıları sürerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu.
Gelişmeleri basından takip ettiğini iddia eden Ekrem İmamoğlu, "Her CHP'linin adayı Genel Başkanıdır" ifadelerini kullandı.
"Daha iki gün önce söyledim, her CHP'linin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım genel başkanımdır. Karar verici 6'lı masadır." diyen İmamoğlu "Bu masa ayrılık masası değil parçalanma masası değil. Bu karar alınırken birbirinin tatmin edilmesi önemlidir. Kaygılar giderilmelidir. 6'lı masadan 1 eksilmemeli 2 eksilmemeli. Böyle bir şey yok. Birinin gönlü kırılıyorsa tamir edeceğiz. Kaygılanıyorsa o kaygıyı gidereceğiz." dedi.
"24 SAAT ÇOK UZUNDUR"
İmamoğlu şunları söyledi;
"Siyasette 24 saat çok uzundur. Bu konunun aşılması konusunda bir feraset gerekiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'de bu feraset vardır. Bu konuyu oturup çözecekler, kaygıları giderecekler."
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