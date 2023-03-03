6’lı koalisyonda aday krizi! Ekrem İmamoğlu’ndan flaş Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener açıklaması

"Daha iki gün önce söyledim, her CHP'linin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım genel başkanımdır. Karar verici 6'lı masadır." diyen İmamoğlu "Bu masa ayrılık masası değil parçalanma masası değil. Bu karar alınırken birbirinin tatmin edilmesi önemlidir. Kaygılar giderilmelidir. 6'lı masadan 1 eksilmemeli 2 eksilmemeli. Böyle bir şey yok. Birinin gönlü kırılıyorsa tamir edeceğiz. Kaygılanıyorsa o kaygıyı gidereceğiz." dedi.