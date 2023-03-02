Altılı koalisyonun adayı kim olacak? Yazar Ali Saydam A Haber'de yorumladı: "13 aydır neredelerse şu anda da oradalar"

"AKŞENER KAZANÇLI ÇIKACAK"

Bence burada kim aday olursa Meral Akşener kazançlı çıkacak. Meral Hanım buradan güçlenerek çıkacak. Kılıçdaroğlu aday olursa Akşener desteklediği için öne çıkacak. Kılıçdaroğlu kaybederse "ben demiştim" diyecek. Kılıçdaroğlu aday olamazsa da "benim verdiğim mücadele sayesinde" diyecek.