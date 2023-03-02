Altılı koalisyonun adayı kim olacak? Yazar Ali Saydam A Haber'de yorumladı: "13 aydır neredelerse şu anda da oradalar"
Altılı koalisyonda adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken bugün yapılan toplantıda da adaylık konusunda net bir isim ortaya çıkmadı. Toplantı sonrasında 6 Mart tarihinde aday ismin açıklanacağı vurgulanırken, Yazar Ali Saydam A Haber ekranlarında yaşanan süreci yorumladı. Saydam "13 aydır neredelerse şu anda da oradalar" ifadelerini kullanırken "Bence burada kim aday olursa Meral Akşener kazançlı çıkacak. Meral Hanım buradan güçlenerek çıkacak. " ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Altılı masa toplantısının ortak açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı, 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesi kullanıldı.
Altılı masanın, ikinci turdaki son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı.
"ORTAK AÇIKLAMADA ADAY YOK"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Toplantı devam ederken, 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."
Saadet Partisinde 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantının, saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.
Yazar Ali Saydam A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nda yaşananlara ilişkin yorumlarda bulundu.
AKŞENER İLE EN BÜYÜK PROBLEM ANKETLER
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı pek şansının olmadığını anketler ortaya koyuyordu. Akşener ile yaşadığı en temel problemlerden birisi de buydu.
"KILIÇDAROĞLU HDP KARTINI OYNUYORDU"
Kılıçdaroğlu bu noktada HDP kartını da oynuyordu. Kılıçdaroğlu ilmik ilmik ördü ve ayağının altına dolanan yöneticileri de saf dışı bırakmayı başardı.
"13 AYDIR NEREDELERSE ORADALAR"
Millet İttifakı'nda seçilen ismin Cumhurbaşkanlığı yapmayacağı söylendi sistem değişecek. Bence aday ismi konusunda henüz net bir anlaşma yok. 13 aydır neredelerse oradalar.
"SON OYUNLAR OYNANIYOR"
Burada son oyunlar oynanıyor. Meral Hanım dışında muhalefet yapan kimse yok içlerinde. Akşener "kazanacak aday" çıkışını yaparken Kılıçdaroğlu adım adım bu noktaya kadar getirdi.
"AKŞENER KAZANÇLI ÇIKACAK"
Bence burada kim aday olursa Meral Akşener kazançlı çıkacak. Meral Hanım buradan güçlenerek çıkacak. Kılıçdaroğlu aday olursa Akşener desteklediği için öne çıkacak. Kılıçdaroğlu kaybederse "ben demiştim" diyecek. Kılıçdaroğlu aday olamazsa da "benim verdiğim mücadele sayesinde" diyecek.
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