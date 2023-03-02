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CHP'liler Meral Akşener'i karga ilan etti: "Besle oysun gözünü"

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Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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CHP’liler Meral Akşener’i karga ilan etti: Besle oysun gözünü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına son 6'lı koalisyon toplantısında da karşı çıkan Meral Akşener, partisinde olağanüstü toplantı kararı aldı. İYİ Parti kanadı yaşananlara ilişkin "Millet, 5'ten büyüktür" açıklaması yaparak ayrılık sinyali verdi. Bu gelişme CHP kanadında büyük tepkiye neden oldu. CHP'li Nadir Ataman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önce Kılıçdaroğlu'nu aday ilan etti sonrasında ise Akşener'e, "Besle kargayı oysun gözünü." benzetmesi yaptı.

Altılı koalisyonun, adaylık meselesi için bir araya geldiği son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı devam ederken, 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." ifadeleri yer aldı.

AKŞENER TOPLANTIDAN AYRILIRKEN YÜZÜ ASIKTI, KARAMOLLAOĞLU İLE YÜZ YÜZE GELMEKTEN KAÇINDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, Meral Akşener hariç herkesin hemfikir olduğu ortaya çıktı.

İYİ Parti liderinin, toplantıdan ayrılırken ev sahipliği yapan Karamollaoğlu ile yüz yüze gelmekten kaçındığı, mutsuz bir yüz ifadesiyle aracına binerek ayrıldığı görüldü.

İYİ Parti 22.30 itibarıyla tüm vekillerin yer alacağı olağanüstü toplantı kararı aldı. Karara göre; 81 ilin il başkanları da Ankara'ya çağrıldı.

İYİ PARTİ'DEN 'AYRILIK' SİNYALİ: "MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, Meral Akşener hariç herkesin hemfikir olduğu ortaya çıktı. Akşener'in toplantı sırasında anketleri ortaya saçarak Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını istediği, bu talebi reddedildiği için de 4 Mart tarihinde partisinin kurmaylarıyla toplantı yapacağı açıklandı.

Yaşananlar sonrasında 'Kemalciler' ile 'Ekremciler' arasında tansiyon yükseldi. Akşener'in kurmayları, Twitter'dan yaptıkları açıklamalarla 'ayrılık' sinyali verdi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımı yaptı ve gelen tepkiler sonrası ise apar topar sildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, "Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." diyerek krizi doğruladı.

CHP'LİLERDEN AKŞENER'E KARGA GÖNDERMESİ: "BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ"

Bu gelişme CHP kanadında büyük tepkiye neden oldu. CHP yönetimindeki İBB ve Bakırköy Meclis Üyesi Nadir Ataman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önce Kılıçdaroğlu'nu aday ilan etti sonrasında ise Akşener'e, "Besle kargayı oysun gözünü." benzetmesi yaptı.

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