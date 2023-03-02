6'lı koalisyon işi ifade özgürlüğü! Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden gençlere müdahale
Bir grup genç, Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen 6'lı koalisyon toplantısını protesto etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı aleyhinde pankart açan gençler, güvenlik görevlileri tarafından engellendi.
Bugüne kadar ondan fazla kez bir araya gelen ve adaylık konusunda somut bir adım atamayan 6'lı koalisyon, Saadet Partisi ev sahipliğinde yeniden buluştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI PANKART
Toplantı sırasında Saadet Partisi Genel Merkezi önüne gelen bir grup genç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı iddialarının gölgesinde pankart açarak süreci protesto etti.
Muharrem İnce'ye destek gösterisinde bulunan gençler, altılı masanın adaylık politikasını eleştirdi.
GENÇLERE GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı aleyhinde pankart açan gençler, güvenlik görevlileri tarafından engellendi.
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