6'lı koalisyonda krizin resmi! CHP'liler adayı ilan etti İYİ Partililer 'ayrılma' sinyali verdi: "Millet 5'ten büyüktür"
Adaylık konusunda somut adım atacakları iddiasıyla bugün bir kez daha toplanan 6'lı koalisyon, yaptığı yazılı açıklamada, bu kez de 6 Mart tarihini işaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, Meral Akşener hariç herkesin hemfikir olduğu ortaya çıktı. Akşener'in toplantı sırasında anketleri ortaya saçarak Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını istediği, bu talebi reddedildiği için de 4 Mart tarihinde partisinin kurmaylarıyla toplantı yapacağı açıklandı. Yaşananlar sonrasında 'Kemalciler' ile 'Ekremciler' arasında tansiyon yükseldi. Akşener'in kurmayları, Twitter'dan yaptıkları açıklamalarla 'ayrılık' sinyali verdi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımı yaptı ve gelen tepkiler sonrası ise apar topar sildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, "Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." diyerek krizi doğruladı.
Altılı koalisyonun, adaylık meselesi için bir araya geldiği son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Toplantı devam ederken, 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."
Saadet Partisinde 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantının, saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.
AKŞENER TOPLANTIDAN AYRILIRKEN YÜZÜ ASIKTI, KARAMOLLAOĞLU İLE YÜZ YÜZE GELMEKTEN KAÇINDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, Meral Akşener hariç herkesin hemfikir olduğu ortaya çıktı.
İYİ Parti liderinin, toplantıdan ayrılırken ev sahipliği yapan Karamollaoğlu ile yüz yüze gelmekten kaçındığı, mutsuz bir yüz ifadesiyle aracına binerek ayrıldığı görüldü.
İYİ Parti 22.30 itibarıyla tüm vekillerin yer alacağı olağanüstü toplantı kararı aldı.
6'LI KOALİSYONDA KAFALAR KARIŞIK! 'KEMALCİ MEDYA' ADAYI İLAN ETTİ 'EKREMCİ MEDYA' YALANLADI
Adaylık konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir politika güden Tele 1, açıklama sonrasında yaptığı yayında adayın CHP lideri olduğunu ilan etti.
Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise koalisyonun Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştığını, Akşener'in ise kurmaylarıyla görüşüp yeniden fikir belirteceğini ifade etti.
Kemalci medyanın önde gelen isimlerinden CHP'li Barış Yarkadaş ise, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uzun yürüyüşünde başarılar diliyorum. Artık geriye değil, ileriye bakmanın zamanıdır. Kılıçdaroğlu, "herkesin cumhurbaşkanı" olacaktır." ifadeleriyle CHP liderinin adaylığını duyurdu.
KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI ADAYI İLAN ETTİ
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, CHP liderinin adaylığını ilan etti. "Başlıyoruz" ifadelerine yer veren Demir, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Demir de İYİ Parti kanadından gelen tepkiler sonrasında da paylaşımı sildi.
"AKŞENER MASAYA İMAMOĞLU'NU SUNDU"
Gazeteci Muharrem Sarıkaya ise katıldığı canlı yayında, Akşener'in İmamoğlu konusunda direttiğini açıkladı. "Meral Akşener masaya Ekrem İmamoğlu adını masaya getirmiş ve adına yaptırdığı anketleri göstermiş." ifadelerini kullanan Sarıkaya, Akşener'in toplantı sırasında anketleri ortaya saçarak Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını istediği, bu talebi reddedildiği için de 4 Mart tarihinde partisinin kurmaylarıyla toplantı yapacağı açıklandı. Yaşananlar sonrasında 'Kemalci medya' ile 'Ekremci medya' arasında da tansiyon yükseldi.
"MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR"
Akşener'in kurmayları, Twitter'dan yaptıkları açıklamalarla 'ayrılık' sinyali verdi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımı yaptı.
Dikbayır gelen tepkiler sonrasında paylaşımını apar topar kaldırdı. Akşener'e "Halam" diyen Dikbayır, bir başka paylaşımında ise, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o…" ifadelerini kullandı.
CHP YANDAŞI NEVŞİN MENGÜ: "İYİ PARTİ'NİN AĞIR TOPLARI MASADAN KALKMA KONUSUNDA ISRARCI"
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü de İYİ Parti'nin tepkisinin CHP kanadında blöf olarak nitlendirildiğini söyledi. Mengü paylaşımında, "Anlaşılan CHP İYİP'in blöf yaptığını düşünüyor. İYİP'in ağır toplarının bir kısmı ise masadan kalkmanın doğru karar olduğu konusunda ısrarcı" ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İN KURMAYLARI CHP'YE SAVAŞ AÇTI: "ANLAŞMIŞ OLSAK İSİM AÇIKLANIRDI"
CHP kanadından art arda yapılan açıklamalara İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Kemal Bey üzerinden konuşmayalım. Partideki eğilim neyse ben buna göre bilgi veririz. Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." açıklamasında bulundu.
İYİ PARTİ'DEN APOLET GÖNDERMESİ
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı - Muğla Milletvekili Metin Ergun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir…" Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de "Apoletlerini sök dedik sana…" paylaşımını yaptı.
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Şükrü Kuleyin ise, "Kimse merak etmesin; İYİ Parti kurumsal yapısı, Genel Başkanının liderliği, özverisi, fedakarlığı ve feraseti doğrultusunda milletin sesine kulak verecektir. #Azkaldı" açıklamasını yaptı.
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