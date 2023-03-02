6'lı koalisyonda krizin resmi! CHP'liler adayı ilan etti İYİ Partililer 'ayrılma' sinyali verdi: "Millet 5'ten büyüktür"

Dikbayır gelen tepkiler sonrasında paylaşımını apar topar kaldırdı. Akşener'e "Halam" diyen Dikbayır, bir başka paylaşımında ise, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o…" ifadelerini kullandı.