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6'lı koalisyonun adayı kim? TELE 1 canlı yayınında itiraf geldi! İşte o isim

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Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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6’lı koalisyonun adayı kim? TELE 1 canlı yayınında itiraf geldi! İşte o isim

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme toplantısından önce gazeteci Özlem Gürses CHP'nin kanalı TELE 1 TV canlı yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı. Gürses kendi adaylığını masadaki partilere kabul ettirmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerek gizliden gerekse de açıkça yaptığı siyasi temasları anlattı. Akşener'in "ortak aday vurgusuna" rağmen kendisini kabul ettirmek isteyen CHP lideri, masadaki tüm partilerin onayını almış durumda. Gazeteci Gürses ayrıca, toplantı öncesi liderlerin basına verdiği poz sırasında yüzü gülmeyen tek kişinin Meral Akşener olduğunun altını çizdi. Programına MAK Siyasi Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'ı davet eden Gürses masanın adayını sordu ve çok net bir cevap aldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkmasına rağmen, CHP liderinin kendisinden bağımsız gizlice yürüttüğü toplantıların neticesinde yol ayrımına geldi. Masanın adayı kim olacak sorusu üzerine TELE 1 TV canlı yayınında konuşan CHP'li gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı için yaptığı siyasi temasları anlattı.

GÜRSES KILIÇDAROĞLU'NUN GİZLİDEN YÜRÜTTÜĞÜ TOPLANTILARI İTİRAF ETTİ
Liderlerin Saadet Partisi'nin binasına gelme sürecinde TELE 1 TV canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullanan Özlem Gürses, CHP liderinin adaylığı için gizliden yürüttüğü temasları böyle anlattı:

"Özlem Gürses: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda İYİ Parti'nin yanında Davutoğlu'nun da bazı çekinceleri vardı. Hatta sayın Akşener'le kahvaltıda buluşulan ve iki saat süren toplantının gecesinde Kılıçdaroğlu'nun bir de sayın Davutoğlu'nun bir de evinde kendisi arayarak ziyaret etmesi ve 3 saatlik bir görüşme yapması buna ilişkindi diye düşünüyorum."

AKŞENER'İN MUTSUZ YÜZÜ DİKKATLERDEN KAÇMADI
Gürses ayrıca, İP lideri Akşener'in yüzüne yansıyan mutsuzluğa dikkat çekerek şunları söyledi: Kim kimi ikna etti bütün bu diyalog süreçlerinde hangi noktadalar ben bilmiyorum ama az önce ekranınıza yansıdı mı gülümsemeyen bir Akşener gördüm. Diğer liderle daha gülümseyen bir yüzle çıkmışlardı.

PROGRAMA MAK DANIŞMANLIK BAŞKANI KULAT DAVET EDİLDİ: ADAY KILIÇDAROĞLU

Adayın kim olacağı sorusu üzerine canlı yayına davet edilen MAK Siyasi Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, adaylık sorusuna net yanıt verdi. İşte Akşener'in masayı dağıtma noktasına getirecek olan o diyalog:

Özlem Gürses: Net olarak aday kim?

MAK Siyasi Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Aday Kemal Kılıçdaroğlu.

Özlem Gürses: Bu kadar net mi söylüyorsunuz?

Mehmet Ali Kular: Evet bu kadar net

ALTILI MASANIN GÜNDEMİNDEKİ CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı altılı masanın adayı olabilmek için partisinden tam destek alıyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı.

Akşener; Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına daha sıcak bakıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da aday olmaktan çekinmeyeceğini açık bir şekilde dile getirmişti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini dile getirmişti.

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