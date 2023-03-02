6’lı koalisyonun adayı kim? TELE 1 canlı yayınında itiraf geldi! İşte o isim

"Özlem Gürses: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda İYİ Parti'nin yanında Davutoğlu'nun da bazı çekinceleri vardı. Hatta sayın Akşener'le kahvaltıda buluşulan ve iki saat süren toplantının gecesinde Kılıçdaroğlu'nun bir de sayın Davutoğlu'nun bir de evinde kendisi arayarak ziyaret etmesi ve 3 saatlik bir görüşme yapması buna ilişkindi diye düşünüyorum."