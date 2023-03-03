Kemal Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda! Halk TV'de Akşener'i "çılgına çevirecek" yayın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dünkü 5.5 saat süren toplantı sonrasında masadaki genel başkanlardan Akşener hariç hepsinin onayını aldı. İYİ Parti liderinin bugün masayı dağıtması beklenirken, Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Halk TV, CHP liderinin Ankara Ahlatlıbel'deki bir fotoğraf stüdyosuna geldiğini canlı yayında aktardı.
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci dün sona erdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti hariç masadaki tüm liderin onayını alarak adaylığı için önündeki tüm engelleri kaldırdı. İYİ Parti liderinin bugün 81 ildeki bütün gücünü toplayarak masayı dağıtması bekleniyor. Aylardır Türkiye'yi "sahte söylemlerle oyalayan" 6'lı koasliyonun birbirini yalanlayan süreç, Türkiye'nin hafızasına kazındı.
Sosyal medyada birçok kullanıcı "Koalisyonlardan Türkiye'ye bir hayır gelmeyeceğini 6'lı masa birkez daha gösterdi", "Günlerdir ortak aday vurgusu yapıp son toplantıda birbirlerine gol atan liderlerin vatana millete ne gibi bir faydası dokunabilir!", "Birlik ve beraberliği kendi aralarında bile sağlayamayan 6'lı masa bunu ülkede nasıl sağlayacaklar Allah aşkına buna kim inanır!" ifadeleriyle "benzemezler ittifakının" hayal kırılığından öteye geçemeyeceğini gördü.
VE KILIÇDAROĞLU'NUN SON BOMBASI
Halk TV bugünkü yayınında CHP liderinin adaylığını taçlandırıp Meral Akşener'i göndermede bulunarak önemli bir habere imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Ahlatlıbel'de bulunan bir fotoğraf stüdyosuna geldiği haberini duyuran Halk TV, o anları canlı yayında ekranlara getirdi.
TOPLANTI SONRASI CHP KANADINDAN KUTLAMA MESAJLARI BAŞLADI
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, 'Başlıyoruz' tweetini attıktan dakikalar sonra sildi. Yine geçtiğimiz saatlerde de İYİ Partili Ümit Dikbayır "Millet 5'den büyüktür" paylaşımında bulunmuş ardından tweetini silmişti.Ortak adayın Kılıçdaroğlu olduğu yönünde konuşulurken, Halk TV'nin aktardığına göre Kılıçdaroğlu öğlen saatlerinde Ankara İncek'te bulunan bir stüdyoya giderek seçim kampanyası için fotoğraf çektirdiği görüldü.
Halk TV muhabiri "Kılıçdaroğlu önce fotoğraf çekilecek, ardından Sol Parti yetkilileriyle, sonra TİP'le görüşecek" dedi.
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