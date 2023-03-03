Kemal Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda! Halk TV'de Akşener'i "çılgına çevirecek" yayın

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci dün sona erdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti hariç masadaki tüm liderin onayını alarak adaylığı için önündeki tüm engelleri kaldırdı. İYİ Parti liderinin bugün 81 ildeki bütün gücünü toplayarak masayı dağıtması bekleniyor. Aylardır Türkiye'yi "sahte söylemlerle oyalayan" 6'lı koasliyonun birbirini yalanlayan süreç, Türkiye'nin hafızasına kazındı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı "Koalisyonlardan Türkiye'ye bir hayır gelmeyeceğini 6'lı masa birkez daha gösterdi", "Günlerdir ortak aday vurgusu yapıp son toplantıda birbirlerine gol atan liderlerin vatana millete ne gibi bir faydası dokunabilir!", "Birlik ve beraberliği kendi aralarında bile sağlayamayan 6'lı masa bunu ülkede nasıl sağlayacaklar Allah aşkına buna kim inanır!" ifadeleriyle "benzemezler ittifakının" hayal kırılığından öteye geçemeyeceğini gördü.