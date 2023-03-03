Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine toplantıda sert tepki: "Ben kalkıp gideyim mi yani?"

Sabuncu'nun konuya ilişkin yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi" diye konuştu. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek" dedi. Akşener "O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu "Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" deyince Akşener "Ben kalkıp gideyim mi yani" karşılığını verdi.

Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı.

Akşener'in parti kurmayları ve il başkanları ile görüşüp son durumu yakında açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu ise TİP ve SOL Parti ile görüşecek. Planlamada, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın diğer bileşenleriyle temas da var.

2018'dekine benzer bir durum mu ortaya çıkar, yoksa bir şekilde uzlaşma mı olur bilmiyorum. Ancak içeride yaşananlar böyle."