Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine toplantıda sert tepki: "Ben kalkıp gideyim mi yani?"
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan ve geceye damga vuran 'adaylık' kavgasında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. CHP yandaşı gazeteci Murat Sabuncu, köşe yazısında, toplantıda yaşananları anlattı. Sabuncu, Kılıçdaroğlu'nun, "İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanlığı görevine devam edecek. Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" demesi üzerine Akşener'in "Ben kalkıp gideyim mi yani?" karşılığını verdiğini yazdı.
Altılı koalisyonun, adaylık meselesi için bir araya geldiği son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı devam ederken, 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." ifadeleri yer aldı.
AKŞENER TOPLANTIDAN AYRILIRKEN YÜZÜ ASIKTI, KARAMOLLAOĞLU İLE YÜZ YÜZE GELMEKTEN KAÇINDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, Meral Akşener hariç herkesin hemfikir olduğu ortaya çıktı.
İYİ Parti liderinin, toplantıdan ayrılırken ev sahipliği yapan Karamollaoğlu ile yüz yüze gelmekten kaçındığı, mutsuz bir yüz ifadesiyle aracına binerek ayrıldığı görüldü.
İYİ Parti 22.30 itibarıyla tüm vekillerin yer alacağı olağanüstü toplantı kararı aldı. Karara göre; 81 ilin il başkanları da Ankara'ya çağrıldı.
İYİ PARTİ'DEN 'AYRILIK' SİNYALİ: "MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, Meral Akşener hariç herkesin hemfikir olduğu ortaya çıktı. Akşener'in toplantı sırasında anketleri ortaya saçarak Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını istediği, bu talebi reddedildiği için de 4 Mart tarihinde partisinin kurmaylarıyla toplantı yapacağı açıklandı.
Yaşananlar sonrasında 'Kemalciler' ile 'Ekremciler' arasında tansiyon yükseldi. Akşener'in kurmayları, Twitter'dan yaptıkları açıklamalarla 'ayrılık' sinyali verdi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımı yaptı ve gelen tepkiler sonrası ise apar topar sildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, "Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." diyerek krizi doğruladı.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA REST: "BEN KALKIP GİDEYİM Mİ?"
CHP yandaşı gazeteci Murat Sabuncu, T24'teki köşe yazısında, toplantıda yaşananları anlattı. Sabuncu, Kılıçdaroğlu'nun, "İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanlığı görevine devam edecek. Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" demesi üzerine Akşener'in "Ben kalkıp gideyim mi yani?" karşılığını verdiğini yazdı.
Sabuncu'nun konuya ilişkin yazısında şu ifadeler yer aldı:
"Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi" diye konuştu. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek" dedi. Akşener "O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım" diye yanıt verdi.
Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu "Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" deyince Akşener "Ben kalkıp gideyim mi yani" karşılığını verdi.
Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı.
Akşener'in parti kurmayları ve il başkanları ile görüşüp son durumu yakında açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu ise TİP ve SOL Parti ile görüşecek. Planlamada, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın diğer bileşenleriyle temas da var.
2018'dekine benzer bir durum mu ortaya çıkar, yoksa bir şekilde uzlaşma mı olur bilmiyorum. Ancak içeride yaşananlar böyle."
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