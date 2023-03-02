CHP yandaşı İsmail Saymaz 6'lı koalisyondaki kavgayı anlattı: "Belediye başkanları görevine devam edecek" resti
Adayı açıklama iddiasıyla bir kez daha bir araya gelen ve yine isim duyurma konusunda somut bir adım atamayan 6'lı koalisyonda tansiyon yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, masaya anket sonuçlarını saçtı. CHP liderine açıkça "kazanamazsın" mesajı veren Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan kavgayı CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz anlattı.
Altılı koalisyonun, adaylık meselesi için bir araya geldiği son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Toplantı devam ederken, 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı.
BU TOPLANTIDAN DA ADAY İSMİ ÇIKMADI YENİ TARİHİ İŞARET ETTİLER
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."
Saadet Partisinde 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantının, saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.
İYİ PARTİ'DEN 'AYRILIK' SİNYALİ: "MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, Meral Akşener hariç herkesin hemfikir olduğu ortaya çıktı. Akşener'in toplantı sırasında anketleri ortaya saçarak Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını istediği, bu talebi reddedildiği için de 4 Mart tarihinde partisinin kurmaylarıyla toplantı yapacağı açıklandı.
Yaşananlar sonrasında 'Kemalciler' ile 'Ekremciler' arasında tansiyon yükseldi. Akşener'in kurmayları, Twitter'dan yaptıkları açıklamalarla 'ayrılık' sinyali verdi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımı yaptı ve gelen tepkiler sonrası ise apar topar sildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, "Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." diyerek krizi doğruladı.
CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ 6'LI KOALİSYONDAKİ KAVGAYI ANLATTI: "BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVİNE DEVAM EDECEK" RESTİ
CHP liderine açıkça "kazanamazsın" mesajı veren Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan kavgayı CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz anlattı.
Saymaz konuya ilişkin açıklamasında, "Öğrendiğim kadarıyla Temel Karamollaoğlu toplantıda Gültekin Uysal'ın 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek' açıklamasını hatırlatarak sözü ona veriyor. Uysal da gönüllerinden geçen adayın Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyor. Masaya bu teklifi Karamollaoğlu ya da Uysal'ın getireceği tahmin ediliyordu. Bu bahis açıldıktan sonra başka isimlerin de süreçte anıldığını ifade ediyor. İYİ Parti, İmamoğlu ve Yavaş'ın adını zikrediyor. Kılıçdaroğlu da 'Bu iki isim CHP'nin belediye başkanıdır, görevlerine devam edecekler' diyerek karşılık veriyor." dedi.
İYİ PARTİ KAYNAKLARI: "BİZDEN KILIÇDAROĞLU'NA OY ÇIKMAZ"
Toplantıda yaşananlara ilişkin CNN Türk canlı yayınında kulis bilgilerini aktaran Hande Fırat da, "Akşener anket yapılmasını istedi. Kimse kabul etmedi. İYİ Partililer, 'bizim partimizden Kılıçdaroğlu'na onay çıkmaz' demiş. Akşener çoklu aday önerisiyle gelebilir." ifadelerini kullandı.
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