CHP yandaşı İsmail Saymaz 6'lı koalisyondaki kavgayı anlattı: "Belediye başkanları görevine devam edecek" resti

CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ 6'LI KOALİSYONDAKİ KAVGAYI ANLATTI: "BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVİNE DEVAM EDECEK" RESTİ

CHP liderine açıkça "kazanamazsın" mesajı veren Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan kavgayı CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz anlattı.

Saymaz konuya ilişkin açıklamasında, "Öğrendiğim kadarıyla Temel Karamollaoğlu toplantıda Gültekin Uysal'ın 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek' açıklamasını hatırlatarak sözü ona veriyor. Uysal da gönüllerinden geçen adayın Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyor. Masaya bu teklifi Karamollaoğlu ya da Uysal'ın getireceği tahmin ediliyordu. Bu bahis açıldıktan sonra başka isimlerin de süreçte anıldığını ifade ediyor. İYİ Parti, İmamoğlu ve Yavaş'ın adını zikrediyor. Kılıçdaroğlu da 'Bu iki isim CHP'nin belediye başkanıdır, görevlerine devam edecekler' diyerek karşılık veriyor." dedi.