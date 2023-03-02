Altılı koalisyonun son toplantısından da isim çıkmadı! İYİ Parti'de OHAL: Akşener kurmaylarını topluyor
Bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde bir kez daha bir araya gelen 6’lı koalisyon adaylık konusunda yine somut adım atamadı. ‘Kimin aday olacağı’ gündemiyle bir araya gelen siyasi parti liderleri, pazartesi günü yeniden toplanma kararı aldı. Yapılan yazılı açıklamaya göre liderlerin, hafta başında (6 Mart Pazartesi) bir kez daha görüşeceği ifade edildi. Bilindiği üzere Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor ve bu durum masadaki kaosu her geçen gün daha da alevlendiriyor. CHP yandaşı Halk TV'nin aktardığına göre; toplantıda sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulduğu, İYİ Parti kanadının ise bu gelişmeler üzerine cumartesi günü Genel İdare Kurulu'nu toplama kararı aldığı ifade edildi. Masada "Ekrem İmamoğlu aday olsun" diyen ve toplantıdan ayrılan ilk isim olan Akşener'in her fırsatta veto ettiği Kılıçdaroğlu ismine karşı "Partimden onay çıkmadı" algısıyla tekrar masaya döneceği konuşulanlar arasında.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyonda, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta "Geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını ilan etse de bu talep İYİ Parti kanadından veto yedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'kazanacak bir aday' diyerek, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerine destek vereceklerini ifade etmişti.
AKŞENER'DEN CHP'LİLERE HAKARET, KILIÇDAROĞLU'NA VETO
İYİ Parti lideri son olarak, Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını hedef alan 'ahmak, gerizekalı' hakaretlerini savurdu. Bir de üstüne 'Bu masa noter görevi görmeyecek' diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olan karşıtlığını yineledi.
Adaylık yolunda isimleri İYİ Parti eliyle dolaşıma sokulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da dikkat çeken hamleler art arda geldi.
İMAMOĞLU'NDAN 'FLORYA' HAMLESİ! AKŞENER DESTEKLİ BAĞIMSIZLIK İLANI...
İmamoğlu hakkında seçim çalışmaları için Florya'da otel kiraladığı, 100 bin imza toplayarak bağımsız adaylığını ilan edeceği kulisleri dolaşıyor. En büyük desteği ise Saraçhane'de olduğu gibi 'ablası' Meral Akşener'den alacağı konuşuluyor.
MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK ADIMI
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Akşener ekseninde süregelen adaylık savaşına 'ben de varım' diyen Mansur Yavaş, 6'lı masaya göz kırparak adaylığı görev olarak kabul edeceğini dile getirdi.
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun 13. toplantısı bugün Ankara'da Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Koalisyonun çetin geçen, fırtınalı toplantısı devam ederken CHP'li isimler medya aracılığıyla masaya baskıya başladı, 'Aday Kılıçdaroğlu' dayatmasında bulundu.
TOPLANTIDAN YİNE ADAY İSMİ ÇIKMADI
Bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde bir kez daha bir araya gelen 6'lı koalisyon adaylık konusunda yine somut adım atamadı. 'Kimin aday olacağı' gündemiyle bir araya gelen siyasi parti liderleri, pazartesi günü yeniden toplanma kararı aldı. Yapılan yazılı açıklamaya göre liderlerin, hafta başında (6 Mart Pazartesi) bir kez daha görüşeceği ifade edildi.
Yapılan açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." denildi.
İYİ PARTİ CUMARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK
Yine Halk TV'nin aktardığına göre; toplantıda sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuldu.
İYİ Parti kanadı bu gelişmeler üzerine cumartesi günü Genel İdare Kurulu'nu toplama kararı aldı. Akşener'in her fırsatta veto ettiği Kılıçdaroğlu ismini 4 Mart'taki İYİ Parti Genel Kurulu'na taşıyacağı, "Partimden onay çıkmadı" algısıyla tekrar masaya döneceği konuşulanlar arasında.
TOPLANTI SONRASI BİNAYI İLK AKŞENER TERK ETTİ
6'lı koalisyon toplantısının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ilk olarak Meral Akşener terk etti.
KULİSLER ALEV ALEV: "AKŞENER İMAMOĞLU'NU ÖNERDİ, ANKETLER MASAYA SAÇILDI"
Öte yandan kulislerde Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu önerdiği konuşuluyor. Gazeteci Muharrem Sarıkaya, "Meral Akşener masaya Ekrem İmamoğlu adını masaya getirmiş ve adına yaptırdığı anketleri göstermiş." ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU ADAY DEĞİL, ADAY ADAYI"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen ve 'Kemalci' medya olarak nitelendirilen Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da masadaki krizi itiraf edip, "Akşener'in nerede durduğu belli değil. Kılıçdaroğlu üzerinde mutabakat sağlandı ancak Akşener bu konuyu partisine sormak istediğini söyledi. Küçük de olsa ortada bir sorun var. Bu karar çıkmadı. O yüzden Kılıçdaroğlu masanın adayı değil aday adayı" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NU ADAY İLAN EDİP GERİ ÇEKTİLER
Yanardağ'ın açıklamalarından kısa bir süre önce ise Tele 1, masanın adayının Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmuştu. Daha sonra geri çekilen bu haber, masadaki krizi gözler önüne serdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU DA MYK'YI TOPLUYOR
Gelen son dakika haberine göre; yaşananlar üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu olağanüstü olarak toplama kararı aldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, CHP liderinin adaylığını ilan etti. "Başlıyoruz" ifadelerine yer veren Demir, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı.
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