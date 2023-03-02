Altılı koalisyonun son toplantısından da isim çıkmadı! İYİ Parti’de OHAL: Akşener kurmaylarını topluyor

AKŞENER'DEN CHP'LİLERE HAKARET, KILIÇDAROĞLU'NA VETO

İYİ Parti lideri son olarak, Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını hedef alan 'ahmak, gerizekalı' hakaretlerini savurdu. Bir de üstüne 'Bu masa noter görevi görmeyecek' diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olan karşıtlığını yineledi.

Adaylık yolunda isimleri İYİ Parti eliyle dolaşıma sokulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da dikkat çeken hamleler art arda geldi.

İMAMOĞLU'NDAN 'FLORYA' HAMLESİ! AKŞENER DESTEKLİ BAĞIMSIZLIK İLANI...

İmamoğlu hakkında seçim çalışmaları için Florya'da otel kiraladığı, 100 bin imza toplayarak bağımsız adaylığını ilan edeceği kulisleri dolaşıyor. En büyük desteği ise Saraçhane'de olduğu gibi 'ablası' Meral Akşener'den alacağı konuşuluyor.