Deprem bölgesindeki yağış havzaları, baraj ve göletlerle isale hatlarında acil duruma rastlanmadı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki insansız hava araçları ile deprem bölgesindeki yağış havzaları, baraj ve göletlerle isale hatlarında müdahale gerektirecek acil duruma rastlanmadığının tespit edildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; depremden etkilenen illerde, su kaynakları ve tesislerin incelenmesi amacıyla, DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Harita Şube Müdürlüğü'nde görevli harita mühendisleri bölgeye intikal ettirildi. Deprem bölgesindeki yağış havzaları, baraj ve göletlerle isale hatlarının incelemesi amacıyla kurumun envanterindeki sabit ve döner kanatlı insansız hava araçlarıyla, ileri ve yan bindirmeli hava fotoğrafları çekildi.
Bu işlemler sonrası fotogrametrik yöntemle yüksek çözünürlüklü ortofoto, baraj ve göletlerin, 3 boyutlu modelleri ve sayısal yükseklik modelleri üretildi. Bu sayede kar yağışı gibi nedenlerle ulaşım imkanı olmayan yağış havzalarına dahi erişilerek, topografyaya tam hakimiyet sağlandı. Bu çalışmalar sonrası elde edilen tüm verilerle tesislerde deprem kaynaklı herhangi bir problemin olmadığı tespit edildi.
ACİL DURUMA RASTLANMADI
DSİ bünyesindeki 6 sabit kanatlı insansız hava aracı, 4 döner kanatlı insansız hava aracı ve 3 lidar sensörüyle harita üretim amaçlı hizmet yürütülüyor. Bu kapsamda afetten etkilenen bölgelerde; Reyhanlı, Yarseli, Kartalkaya barajları ve Osmaniye Arıklıkaş Göleti için renkli ortofoto ve 3B modelleri yapıldı. Gaziantep'e içme suyu sağlayan Düzbağ regülatörünün yağış havzasının ve isale hattının depremden etkilenme durumunun tespiti için 3B modelleri ve ortofoto haritası çıkarıldı. İslahiye'de heyelan oluşan dere yatağına kayan kütle ve kütle gerisinde birikebilecek su miktarının hacmi, alanı ve kontrolsüz oluşabilecek olası taşkını önceden önlemek için 3 boyutlu arazi modeli oluşturuldu.
Antakya Havaalanı ve çevresinde, DSİ sulama projeleri için tesis edilen yer kontrol noktalarının statik ölçümleriyle yatay ve düşey hareketlerin analizi yapıldı. Depremden dolayı Suriye tarafındaki Asi Nehri üzerindeki barajların zarar görme veya kontrollü/kontrolsüz su bırakma ihtimaline karşı, Türkiye'de yaşanabilecek olası taşkın durumu, farklı uydu görüntüleriyle izlendi. DSİ'de görevli, alanında uzman ekiplerin incelemelerinde afet bölgesindeki baraj ve göletlerde müdahaleyi gerektirecek acil duruma rastlanmadı.
"İHA'LARIMIZ GÖREVDE"
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İHA'larımız baraj ve göletlerimiz için görevde. Afet bölgesindeki baraj, gölet, yağış havzaları ve isale hatlarını, DSİ'de görevli mühendislerimizce geliştirilen yöntemlerle anlık olarak takip ediyoruz" dedi.
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