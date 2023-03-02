Altılı koalisyonda kulisler yangın yeri! İYİ Partili isimlerden Kılıçdaroğlu’na veto yağmuru: Bizden ona onay çıkmaz

AKŞENER'İN KURMAYLARI CHP'YE SAVAŞ AÇTI: "ANLAŞMIŞ OLSAK İSİM AÇIKLANIRDI"

CHP kanadından art arda yapılan açıklamalara İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Kemal Bey üzerinden konuşmayalım. Partideki eğilim neyse ben buna göre bilgi veririz. Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİ'DEN APOLET GÖNDERMESİ

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı - Muğla Milletvekili Metin Ergun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir…" Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de "Apoletlerini sök dedik sana…" paylaşımını yaptı.