Altılı koalisyonda kulisler yangın yeri! İYİ Partili isimlerden Kılıçdaroğlu'na veto yağmuru: Bizden ona onay çıkmaz
Altılı koalisyonda son toplantının ardından aday olacak isim henüz netleşmezken akşam saatlerinde iki partinin önde gelen isimleri arasında tweet savaşları başladı. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır yaptığı paylaşımda "Millet 5'ten büyüktür" ifadelerini kullanırken İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Hasan Toktaş "Meral Akşener henüz son sözünü söylemedi" dedi. Bu süreç sonrası kurmaylarıyla görüşmek üzere parti genel merkezine gelen Akşener "Milletin umudu" sloganlarıyla karşılanırken İYİ Partili bazı yetkililerin ""Bizim partimizden Kılıçdaroğlu'na onay çıkmaz " ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Altılı masa toplantısının ortak açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı, 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesi kullanıldı.
Altılı masanın, ikinci turdaki son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Toplantı devam ederken, 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."
Saadet Partisinde 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantının, saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.
TWEET SAVAŞLARI
Yapılan bu açıklamadan sonra CHP ile İYİ Parti arasında tweet savaşları başlarken İYİ Partili isimler yaptıkları paylaşımları kısa süre içerisinde sildi.
"MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR"
Akşener'in kurmayları, Twitter'dan yaptıkları açıklamalarla 'ayrılık' sinyali verdi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımı yaptı.
AKŞENER'İN KURMAYLARI CHP'YE SAVAŞ AÇTI: "ANLAŞMIŞ OLSAK İSİM AÇIKLANIRDI"
CHP kanadından art arda yapılan açıklamalara İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Kemal Bey üzerinden konuşmayalım. Partideki eğilim neyse ben buna göre bilgi veririz. Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." açıklamasında bulundu.
İYİ PARTİ'DEN APOLET GÖNDERMESİ
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı - Muğla Milletvekili Metin Ergun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir…" Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de "Apoletlerini sök dedik sana…" paylaşımını yaptı.
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Şükrü Kuleyin ise, "Kimse merak etmesin; İYİ Parti kurumsal yapısı, Genel Başkanının liderliği, özverisi, fedakarlığı ve feraseti doğrultusunda milletin sesine kulak verecektir. #Azkaldı" açıklamasını yaptı.
"AKŞENER HENÜZ SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ"
İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Hasan Toktaş: "Meral Akşener henüz son sözünü söylemedi, inanın her şey daha iyi olacak."
İYİ PARTİ: BİZ DAHA TAMAM DEMEDİK
Bir televizyon kanalına konuşan İYİ Partili yetkililer "Akşener dün Genel İdare Kurulu'nda size danışacağım demişti. Şimdi bize danışacak. Biz daha tamam demedik." ifadelerini kullandı.
"MİLLETİN UMUDU MERAL AKŞENER"
Daha sonra kurmaylarıyla görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Meral Akşener parti binası önünde "Milletin umudu Meral Akşener" sloganlarıyla karşılandı.
"BİZİM PARTİMİZDEN KILIÇDAROĞLU'NA ONAY ÇIKMAZ"
İYİ Partili kaynaklardan yapılan açıklamada toplantı esnasında Akşener'in anket yapılmasını teklif ettiğini ancak bu önerinin kabul görmediği iddia edildi. Ayrıca bu isimler "Bizim partimizden Kılıçdaroğlu'na onay çıkmaz " ifadelerini kullandı.
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