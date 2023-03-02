6’lı koalisyonda Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu çatlağı! Kılıçdaroğlu: Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener

YENİ TOPLANTI KARARI! GÖZLER 6 MART PAZARTESİ GÜNÜNDE

Toplantı sürerken yapılan ortak açıklamada, parti genel başkanlarının, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda nihai kararlarını açıklamak üzere 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Saadet Partisi'nde yeniden bir araya geleceği bildirildi.

Kılıçdaroğlu, toplantıdan ayrılırken bazı gazetecilerin "Adaylığınız hayırlı olsun." şeklindeki sözlerini yanıtsız bıraktı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Aday kim?" sorusuna, "6 Mart'ta görüşmek üzere" karşılığını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in saat 22.30'da milletvekilleri, Divan Başkanlığı üyeleri ve başdanışmanları ile yarın da il başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

Diğer parti genel başkanlarının da yetkili kurullarıyla toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunmaları bekleniyor.

Toplantı sürerken Memleket Partisi üyesi olduklarını belirten iki genç, Saadet Partisi Genel Merkez binası önüne gelerek üzerinde "Adayımız Muharrem İnce" yazılı pankart açmak istedi. Polis ekiplerince pankartları toplanan gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.