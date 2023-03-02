6'lı koalisyonda Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu çatlağı! Kılıçdaroğlu: Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı koalisyonun 12'nci toplantısı sona erdi. Toplantı ardından yayımlanan bildiride ortak aday konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Ancak resmi kararın 6 Mart’ta açıklanacağı vurgulandı. Hal böyleyken ittifakın 4 ortağı sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak işaret eden paylaşımlarda bulundu. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir paylaşım yapmaması adaylık konusunda iki liderin yaşadığı krizi bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Tüm bu yaşananlar sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı ardından saatler sonra suskunluğunu bozarak bir paylaşım yaptı. Kurmayları ile toplantı halinde olan Akşener'e göndermede bulunan Kılıçdaroğlu "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim." mesajını verdi.
6'lı koalisyonda 2023 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için net bir isim henüz çıkmış değil.
Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşanan adaylık çekişmesi sürüyor.
12. toplantısını gerçekleştiren 6'lı koalisyonda resmi olmayan karara göre 2023 Cumhurbaşkanlığı yarışında aday Kemal Kılıçdaroğlu.
AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI DİRENİYOR
Ancak Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda direnmesi bütün taşları yerinden oynatmakta.
NİHAİ AÇIKLAMA BEKLENMEKTE
Toplantı ardından ittifak adaylarının imzasının yer aldığı bir bildiri yayımlandı.
"ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ..."
Altılı masa toplantısı ortak açıklamasında, "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak, ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı, 6 Mart 2023'te kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz" denildi.
AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU SUSKUN!
Buraya kadar her şey normal ancak altılı koalisyonun iki büyük ortağı Akşener ve Kılıçdaroğlu bugünkü toplantıyla ilgili paylaşımda bulunmadı.
4 İSİM SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: "HAYIRLI OLSUN"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise aynı ortak bir dille ortak adayın "Kemal Kılıçdaroğlu" olduğuna işaret ettiler.
DAVUTOĞLU: ORTAK ANLAYIŞA ULAŞTIK
Toplantı sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık. Bu süreci ilk günden bugüne büyük bir gayretle yürüten başta ev sahibimiz Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum." dedi.
KARAMOLLAOĞLU: MUTABAKATA VARDIK
Ev sahibi Temel Karamollaoğlu ise, paylaşımında, "Ortak bir anlayışla mutabakata vardığımız değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum." mesajını verdi.
BABACAN: ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN
Ali Babacan da, "Ülkemiz için hayırlı olsun. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.
UYSAL: ORTAK BİR İRADEYE SAHİBİZ
İttifakın küçük ortağı Gültekin Uysal da paylaşımında, "Ev sahipliği dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na ve bu kararlılığı, bilinci, inancı paylaşan Sayın Genel Başkanlara teşekkür ediyorum." dedi.
Uysal ayrıca, "Aziz Memleketimizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı, "devlet" olma bilinci ve kazanmak inancı ile ortak bir iradeye sahibiz." cümlelerine yer verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SAATLER SONRA PAYLAŞIM GELDİ: "BİRLİK VE BERABERLİK ÖLÜMDEN BAŞKA HER ŞEYİ YENER"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı ardından saatler sonra suskunluğunu bozarak bir paylaşım yaptı.
Kurmayları ile toplantı halinde olan Akşener'e göndermede bulunan Kılıçdaroğlu "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim." mesajını verdi.
AKŞENER TOPLANTIDAN AYRILIRKEN YÜZÜ ASIKTI, KARAMOLLAOĞLU İLE YÜZ YÜZE GELMEKTEN KAÇINDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, Meral Akşener hariç herkesin hemfikir olduğu ortaya çıktı.
İYİ Parti liderinin, toplantıdan ayrılırken ev sahipliği yapan Karamollaoğlu ile yüz yüze gelmekten kaçındığı, mutsuz bir yüz ifadesiyle aracına binerek ayrıldığı görüldü.
İYİ Parti 22.30 itibarıyla tüm vekillerin yer alacağı olağanüstü toplantı kararı aldı.
Karara göre; 81 ilin il başkanları da Ankara'ya çağrıldı.
KRİZ TOPLANTISI
İYİ Parti Ek Genel Merkezi'nde gece 01.00 olmasına rağmen ışıklar sönmedi.
12. TOPLANTIDA NERLE YAŞANDI?
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı sona erdi.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan toplantı 6 saat sürdü.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
YENİ TOPLANTI KARARI! GÖZLER 6 MART PAZARTESİ GÜNÜNDE
Toplantı sürerken yapılan ortak açıklamada, parti genel başkanlarının, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda nihai kararlarını açıklamak üzere 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Saadet Partisi'nde yeniden bir araya geleceği bildirildi.
Kılıçdaroğlu, toplantıdan ayrılırken bazı gazetecilerin "Adaylığınız hayırlı olsun." şeklindeki sözlerini yanıtsız bıraktı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Aday kim?" sorusuna, "6 Mart'ta görüşmek üzere" karşılığını verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in saat 22.30'da milletvekilleri, Divan Başkanlığı üyeleri ve başdanışmanları ile yarın da il başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.
Diğer parti genel başkanlarının da yetkili kurullarıyla toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunmaları bekleniyor.
Toplantı sürerken Memleket Partisi üyesi olduklarını belirten iki genç, Saadet Partisi Genel Merkez binası önüne gelerek üzerinde "Adayımız Muharrem İnce" yazılı pankart açmak istedi. Polis ekiplerince pankartları toplanan gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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