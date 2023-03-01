Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Mart Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek? SON DAKİKA
Son dakika haberleri... Twitter çöktü mü, neden açılmıyor sorusu araştırılıyor. An itibarıyla sosyal medya kullanıcıları konuya ilişkin erişim sorusunu yaşadıklarına dair paylaşımlar yapmakta. Henüz Twitter'dan resmi bir açıklama gelmedi. Peki Twitter erişim sorunu ne zaman, nasıl düzelir? Twitter neden açılmıyor?
Twitter kullanıcıları uygulamayı kullanırken erişim sıkıntısıyla karşı karşıya. Twitter çöktü mü, erişim problemi ne zaman düzelecek sorularının cevapları araştırılıyor. Sosyal medya kullanıcıları Twitter'a giriş yaptıklarında anasayfa da yüklenme hatası ile karşılaştılar. Sorunun çözümüne ilişkin detaylar araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Twitter kullanıcıları an itibarıyla uygulamada anasayfa, sunucu bağlantı, gönderme sorunu yaşandığına dair geri bildirimler yapıyor.
Twitter'da bazı kullanıcılar akışa ve güncel tweetlere erişim sağlayamıyor. Yaşanan bu aksaklıkla ilgili henüz bir açıklama bulunmazken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu sorunun ne zaman çözüleceği şimdilik bilinmiyor.
TWEETLER NEDEN YÜKLENMİYOR?
Sosyal Medya Platformu Twitter'a an itibarıyla giriş yapan kullancıların bazıları tweetlere erişim sorunuyla karşılaşıyor.
Twitter'da akış yüklenmemesi sorunu yaşayan kullanıcılar sayfa yüklenirken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hata bildirimiyle karşılaşıyor. Yaşanan sorunla ilgili çözüm önerisi;
UYGULAMA ÖNBELLEĞİNİ TEMİZLEME
Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a girin.
Twitter'ı ve ardından Depolama'yı seçin.
Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.
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