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Başkan Erdoğan İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Başkan Erdoğan İsrail Dışişleri Bakanı Cohen’i kabul etti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i kabul etti.  AFAD Merkez Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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