AK Parti'den seçim tarihi hakkındaki ve "MHP ile ortak liste olacak mı?" sorularına net cevap! Muhalefetin yalan siyasetine tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılmasına sessiz kalmasına tepki gösterdi. Muhalefetin yalan siyasetine de tepki gösteren Çelik, "Kaliteli bir muhalefetin olsun isterim" dedi. Seçimin 14 Mayıs olduğunu belirten Çelik, "Süreç 10 Mart'ta başlar" ifadelerine yer verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "MHP ile ortak liste yapılacak mı?" sorusuna ise, "Bu konuyla ilgili bir gündem söz konusu olmadı" ifadeleriyle cevap verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Muhalefetin Türkiye'nin değerlerine saldırmasına tepki gösteren Çelik, "Tamam muhalefet parisidir ama bir şekilde muhalefette kalite olsun isterim" dedi.
BATI'DAKİ IRKÇILIK NEDEN ARTTI?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Öteden beri Rusya'ya dönük olarak tehdide yönelmiş bir Avrupa var. Ama kendi içindeki tehdidi göremedi. Aşırı sağ nazizim dediğimiz tablonun giderek yükselmesi. Bunlar neye karşılar? Avrupa'da demokrasiye., AB'ye karşılar." ifadelerine yer verdi.
Sözcü Çelik ifadelerine şöyle devam etti;
"Cumhurbaşkanımız güçlü bir figür, onların düşman olduğu değerler açısından. Bunların hepsi Nazi aslında. Bu durum son derece tehlikeli. En tepede bir Erdoğan düşmanlığı var, onu kaldırığınızda Türkiye, İslam göçmen düşmanlığı var. Aslında onu da kaldırdığınızda AB değerlerine karşılık var. Bunlar bildiğiniz faşistler. Bunlar faşistler. Avrupa'daki siyasiler net duruş sergilyemiyor."
İSVEÇ'TEN PROVOKASYON AÇIKLAMASI
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkisiz kalmasını da eleştirdi.
Tedbirsizliği işaret eden Ömer Çelik, "İçeriden bir sabotaj var. Şöyle bir durum da var. İsveç Başbakanı diyor ki; Bu eylemi yapanlar bizim NATO'ya girmemizi engellemeye çalışıyor. Siz buna karşı bir şey yapamıyorsanız tabi ki zaaf söz konusudur. 'Biz çirkin buluruz' dediler ama ondan sonra ifade özgürlüğü dediler." dedi.
Çalik yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın her hangi bir yerinde İsveçli meşhur bir yazarın yakıldığını düşünün. Hemen orta çağdaki kitap yakmalar akla gelir. İçeriden sabotaj var, Nazi eğilimi arttı. Faşist gruplar kendilerini güncelleniyor." ifadelerine yer verdi.
"NAZİ GELENEĞİNİN GÜÇLÜ OLDUĞU YAPILAR VAR"
Avrupa'da ırkçılığını yükseliş dönemine de değinen AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadelere yer verdi;
"Yargı böyle' diyor, 'sivil toplum böyle' diyor. O zaman terörle mücadele yasasını değiştirin. Bu bir terör eylemidir. Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan eylem tamamen terör eylemidir ve terör eylemi muamelesi görmelidir. İfade hürriyetini de yok eden bir durumdur bu. Kur'an-ı Kerim yakan alçakla bunu gazeteci finanse etmiştir. 70'li yıllarda öncesinde bu göçmen meselesini faşitlerin nasıl kullanıldığını anlatan kitaplarında çok önemli kriterler vardır. Burada da Nazi geleneğinin güçlü olduğu yapılar var."
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO SÜRECİ
Çelik, İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını vurguladı. 3'lü mekanizmanın da Türkiye tarafından talep edilmediğini belirten Çelik, "Finlandiya terör konusunda doğru adımları attıktan sonra tabii ki İsveç'ten kendisini ayrıştırmış olur." dedi.
Parti Sözcüsü Çelik, "Üçlü mekanizmayı biz istemedik, onlar bu duruma getirdiler. Masada ilerleme yok. Tam tersine gerileme var. İsveç hiçbir sözünü tutmadı, tutmuyor. Onların Meclis Başkanı'nın, Savunma Bakanı'nın gelmesinin manası yok. Finlandiya kendini pozitif ayrıştırmak istiyor. Onun için NATO ile konuşacak. Finlandiya ve İsveç iki ayrı bir ülke. Finlandiya terör konusunda doğru adımları attıktan sonra tabii ki İsveç'ten kendisini ayrıştırmış olur." şeklinde konuştu.
TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKAR MI?
Türkiye'nin NATO'dan çıkması söylentilerine de cevap veren Çelik, "Bunlar bizim her seçim karşılaştığımız şeyler. Panik yapacağımız işler değil serçe parmağımızla yöneteceğimiz işler. NATO'dan Türkiye'yi çıkarmayı söyleyenlerin sözleri akıl tutulmasıdır. Biz kurucu üyeyiz. Türkiye'yi NATO'dan çıkarma söz konusu olamaz. Bu NATO'yu lağvetmektir. Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamak aptallıktır." ifadelerine yer verdi.
TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Çelik, özellikle Rusya ve Ukrayna savaşında arabuluculuk yapan Türkiye'nin dünya çapındaki diplomasi gücüne değindi.
Asya ve Afrika'daki Türkiye bağlantılarının da güçlü olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, "Biz Suriye ile görüşme yaptığımızda da eksen kayması var dediler. Biz coğrafi konumumuz itibariyle bir Avrupa devletiyiz, aynı zamanda Akdeniz devletiyiz. Asya ve Afrika ile bağımız var. Bunlar yüksek perdeden Türkiye'nin bu politikasını sorgularlar. Ama Cumhurbaşkanımızla görüştüklerinle, Putin'le görüşmesinin ne kadar önemli olduğunu ifade ederler. Biz büyük bir geçmişe sahibiz, çoklu bir politika. Hem coğrafyamız hem kurduğumuz ilişkiler bunu ifade ediyor. Türkiye'nin arabuluculuğu sorgulanamaz. Batılı dostlarımızın şunu düşünmesi lazım. Türkiye bu ilişkileri kurarak Batıya sırt mı dönmüş. Hayır. Türkiye'nin kurduğu bu çok boyutlu ilişkiler gerçekten demokrasi, barış isteyenlerin yararınadır." dedi.
ANKARA-ŞAM TEMASI
11 yıl sonra Türkiye'nin Suriye ile devlet kademesi katında temas kurması da değerlendirildi. Konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Çelik, "Bölgede terör devletçikleri kurulacakken Türkiye engelledi" dedi.
Çelik yaptığı açıklamada, "Biz bölgedeki devletlerin zarar görmesini istemiyoruz. Bugün gelinen noktada artık mesele Suriye meselesi olmaktan çıktı. Esad süreci sağlıklı yürütebilseydi kendini limana çekmiş bir pozisyonda olacaktı. Ama olmadı. Esad katliamlar gerçekleşti ve Türkiye pozisyonunu aldı. O zaman da bugün de Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan Türkiye, bölgede terör devletçikleri kurulacakken Türkiye engelledi. Bu manada Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü korudu." sözlerine yer verdi.
"BUNUN ARKASINDA 'AMA' OLMAZ"
AK Parti Sözcüsü Çelik, muhalefetin içindeki çatışmaları de ele aldı. Türkiye'nin değerlerine yapılan saldırılar karşısındaki tutumlarını eleştiren Çelik, "Muhalefet bir paralel evrende yaşıyor. Tamam muhalefet parisidir ama bir şekilde muhalefette kalite olsun isterim. Biden çıkmış seçimler yoluyla muhalefetin kazanmasını desteklemeliyiz demiş. Muhalefet aslında ilkesel bir tavır koysa arkasından bunu söylemek zorunda kalmayacak. Türkiye'nin değerlerine saldırı milli bir meselesir. Bunun arkasında 'ama', 'fakat' olmaz. Bir senedir 6'lı masa toplantıları yapılıyor. Bu toplantılardan siyasi bir sonuç çıkmış mıdır?" dedi.
MUHALEFETE SLOGAN TEPKİSİ
Muhalefetin siyaset yapma tarzını hedef alan Çelik, "Burada enterasan bir şey vardır. Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma biçimi CHP'yi dönüştürdü. Cumhurbaşkanımız CHP liderine Demokrat partinin ilkesini söyletmiş oldu. Her seçime giderken patronunuz millettir. Her seferinde bunu ifade edersiniz. Burada millete atıf yapmak. Kampanyamız güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Bunlar Türkiye Yüzyılı şemsiyesi altında oluyor. Bizim beyannamemiz vardır. Manifestomuz çıkar ve kampanyamız olur. Ana sloganı Cumhurbaşkanımız açıkladığında göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın mitinglerinde adım adım slogan ve kampanya açıklanacak." şeklinde konuştu.
MHP İLE ORTAK LİSTE OLACAK MI?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "MHP ile ortak liste olacak mı?" sorusuna ise, "Bu konuyla ilgili bir gündem söz konusu olmadı" diyerek cevap verdi.
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