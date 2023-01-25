AK Parti'den seçim tarihi hakkındaki ve "MHP ile ortak liste olacak mı?" sorularına net cevap! Muhalefetin yalan siyasetine tepki

BATI'DAKİ IRKÇILIK NEDEN ARTTI?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Öteden beri Rusya'ya dönük olarak tehdide yönelmiş bir Avrupa var. Ama kendi içindeki tehdidi göremedi. Aşırı sağ nazizim dediğimiz tablonun giderek yükselmesi. Bunlar neye karşılar? Avrupa'da demokrasiye., AB'ye karşılar." ifadelerine yer verdi.

Sözcü Çelik ifadelerine şöyle devam etti;

"Cumhurbaşkanımız güçlü bir figür, onların düşman olduğu değerler açısından. Bunların hepsi Nazi aslında. Bu durum son derece tehlikeli. En tepede bir Erdoğan düşmanlığı var, onu kaldırığınızda Türkiye, İslam göçmen düşmanlığı var. Aslında onu da kaldırdığınızda AB değerlerine karşılık var. Bunlar bildiğiniz faşistler. Bunlar faşistler. Avrupa'daki siyasiler net duruş sergilyemiyor."