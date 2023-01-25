25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rasmus Paludan'ın skandal provokasyonun perde arkası ortaya çıktı! Mesajları deşifre oldu: Kur'an-ı Kerim yakmaya teşvik etmem

Rasmus Paludan'ın skandal provokasyonun perde arkası ortaya çıktı! Mesajları deşifre oldu: Kur'an-ı Kerim yakmaya teşvik etmem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
ABONE OL
Rasmus Paludan’ın skandal provokasyonun perde arkası ortaya çıktı! Mesajları deşifre oldu: Kur’an-ı Kerim yakmaya teşvik etmem

Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'ın skandal provokasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dünyanın yakından takip ettiği Paludan'ın iğrenç eyleminin masraflarını karşılayan Chang Frick, "Şahsen ben asla birinin dini bir kitabı yakmaya veya bunu kendim yapmaya teşvik etmem. " diyerek Paludan'a Türk bayrağı da yakabileceği önerisinde bulunduğunu söyledi.

İsveç'te Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'ın tüm masrafları, İsveçli gazeteci Chang Frick tarafından karşılandı. Eyleme ilişkin iğrenç detayları ortaya döken Frick, Türk bayrağı yakmayı önerdiğini ifade etti. Paludan, ise 'Kur'an-ı Kerim yakmak benim fikrim değildi' dedi.

SKANDALIN PERDE ARKASI

İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası deşifre oldu. İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Expressen'in 'Paludan: Kur-an yakmak benim fikrim değil" başlıklı haberinde skandalın tüm detayları paylaşıldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Olayın ana karakteri Paludan'ın Kur'an'ı yakmanın kendi fikri olmadığını iddia ettiği, fikrin ise gösteri ücretini ödeyen Chang Frick'ten geldiği ifade edildi.

NEDEN TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ?

Habere göre, Paludan Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmanın onların fikri olduğu vurgularken "Erdoğan'ın İsveç'te ifade özgürlüğünü etkileme girişimine iyi bir tepki olduğunu düşünüyorum." dediği ileri sürüldü.

TÜRKİYE PROVOKASYONU

Gazeteci Frick ise, ilk olarak Erdoğan'a karşı gösteri yapacak aktivistlerle temas kurduğunu ve sağcılarla da bir şey yapabileceğini merak ettiğini dile getirdi. Bir süredir PKK/YPG eylemleri ile ilgilendiğini ifade eden Frick, sağ kanattakileri de dinlediğini söyledi.

Haberde, Frick'in Paludan ile mesajlaşma yoluyla temas kurduğu ancak Kur'an-ı Kerim yakma meselesini tartışmadıkları yazıldı.

Frick, desteğini verdiği şeyin Müslümanları kışkırtmak değil , Türkiye'ye karşı bir protesto eylemi olduğunu söylediğini vurguladı.

Ancak Frick'e göre Paludan'ın acelesi vardı ve hemen ücreti istiyordu. Ücretin Danimarka'dan yapılması halinde birkaç günlük gecikme yaşanacağı için ödemeyi kendisinin yaptığını belirtti. Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini ücetin kendisine ödenmesinin ardından söylediğini de ekledi.
Frick "Şahsen ben asla birini dini bir kitabı yakmaya veya bunu kendim yapmaya teşvik etmem. " diyerek Paludan'a Türk bayrağı da yakabileceği önerisinde bulunduğunu söyledi.

Frick, ona başka bir şey yapması önerisinde bulunmasına Rağmen Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmak konusunda israr ettiğini belirtti.

"Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde bir eylem daha yapması halinde bunu destekleyecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Frick, 'Düşünmeliyim, burada tehlikede olan çok şey var' dedi.

Paludan’ın polislerle yaptığı anlaşma ortaya çıktı PALUDAN'IN POLİSLERLE YAPTIĞI ANLAŞMA ORTAYA ÇIKTI
Kur’an yırtma skandalına çok sert tepki KUR'AN YIRTMA SKANDALINA ÇOK SERT TEPKİ
Saldırının yapıldığı yerde Kur’an-ı Kerim okunacak "SALDIRININ YAPILDIĞI YERDE KUR'AN-I KERİM OKUNACAK"
Kur’an yakılması skandalı sonrası AB’den flaş çağrı KUR'AN YAKILMASI SKANDALI SONRASI AB'DEN FLAŞ ÇAĞRI
Kur’an’a alçak saldırı dünya basınında KUR'AN'A ALÇAK SALDIRI DÜNYA BASININDA
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA