Rasmus Paludan'ın skandal provokasyonun perde arkası ortaya çıktı! Mesajları deşifre oldu: Kur'an-ı Kerim yakmaya teşvik etmem
Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'ın skandal provokasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dünyanın yakından takip ettiği Paludan'ın iğrenç eyleminin masraflarını karşılayan Chang Frick, "Şahsen ben asla birinin dini bir kitabı yakmaya veya bunu kendim yapmaya teşvik etmem. " diyerek Paludan'a Türk bayrağı da yakabileceği önerisinde bulunduğunu söyledi.
İsveç'te Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'ın tüm masrafları, İsveçli gazeteci Chang Frick tarafından karşılandı. Eyleme ilişkin iğrenç detayları ortaya döken Frick, Türk bayrağı yakmayı önerdiğini ifade etti. Paludan, ise 'Kur'an-ı Kerim yakmak benim fikrim değildi' dedi.
SKANDALIN PERDE ARKASI
İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası deşifre oldu. İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Expressen'in 'Paludan: Kur-an yakmak benim fikrim değil" başlıklı haberinde skandalın tüm detayları paylaşıldı.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Olayın ana karakteri Paludan'ın Kur'an'ı yakmanın kendi fikri olmadığını iddia ettiği, fikrin ise gösteri ücretini ödeyen Chang Frick'ten geldiği ifade edildi.
NEDEN TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ?
Habere göre, Paludan Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmanın onların fikri olduğu vurgularken "Erdoğan'ın İsveç'te ifade özgürlüğünü etkileme girişimine iyi bir tepki olduğunu düşünüyorum." dediği ileri sürüldü.
TÜRKİYE PROVOKASYONU
Gazeteci Frick ise, ilk olarak Erdoğan'a karşı gösteri yapacak aktivistlerle temas kurduğunu ve sağcılarla da bir şey yapabileceğini merak ettiğini dile getirdi. Bir süredir PKK/YPG eylemleri ile ilgilendiğini ifade eden Frick, sağ kanattakileri de dinlediğini söyledi.
Haberde, Frick'in Paludan ile mesajlaşma yoluyla temas kurduğu ancak Kur'an-ı Kerim yakma meselesini tartışmadıkları yazıldı.
Frick, desteğini verdiği şeyin Müslümanları kışkırtmak değil , Türkiye'ye karşı bir protesto eylemi olduğunu söylediğini vurguladı.
Ancak Frick'e göre Paludan'ın acelesi vardı ve hemen ücreti istiyordu. Ücretin Danimarka'dan yapılması halinde birkaç günlük gecikme yaşanacağı için ödemeyi kendisinin yaptığını belirtti. Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini ücetin kendisine ödenmesinin ardından söylediğini de ekledi.
Frick "Şahsen ben asla birini dini bir kitabı yakmaya veya bunu kendim yapmaya teşvik etmem. " diyerek Paludan'a Türk bayrağı da yakabileceği önerisinde bulunduğunu söyledi.
Frick, ona başka bir şey yapması önerisinde bulunmasına Rağmen Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmak konusunda israr ettiğini belirtti.
"Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde bir eylem daha yapması halinde bunu destekleyecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Frick, 'Düşünmeliyim, burada tehlikede olan çok şey var' dedi.
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