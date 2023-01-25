Rasmus Paludan’ın skandal provokasyonun perde arkası ortaya çıktı! Mesajları deşifre oldu: Kur’an-ı Kerim yakmaya teşvik etmem

Ancak Frick'e göre Paludan'ın acelesi vardı ve hemen ücreti istiyordu. Ücretin Danimarka'dan yapılması halinde birkaç günlük gecikme yaşanacağı için ödemeyi kendisinin yaptığını belirtti. Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini ücetin kendisine ödenmesinin ardından söylediğini de ekledi.

Frick "Şahsen ben asla birini dini bir kitabı yakmaya veya bunu kendim yapmaya teşvik etmem. " diyerek Paludan'a Türk bayrağı da yakabileceği önerisinde bulunduğunu söyledi.