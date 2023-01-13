AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İYİ Parti tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan saldırı karşısında siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır." diyerek İYİ Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluklarını ifade etti.
Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçakça hedef alan İsveç'in başkenti Stockholm'deki provokasyonları ile ilgili yeni bir açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan saldırı karşısında siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır." ifadelerine yer verdi.
"İYİ PARTİ'NİN İSVEÇ'E YÖNELİK TAVRI DEĞERLİ"
Ömer Çelik ayrıca, "İsveç'te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında, İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz." dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATEŞ KUŞLARI ATV İZLE | Ateş Kuşları 1. Bölüm full HD kesintisiz CANLI izle! ATV CANLI YAYIN...
- EMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... SSK, BAĞ-KUR... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
- GS-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | CANLI ANLATIM! 13 Ocak Galatasaray-Hatayspor maçı kesintisiz full canlı takip LİNKİ!
- Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim? 13 Ocak ATV yayın akışı
- Yalı Çapkını'nda flaş iddia! Yasak aşkına geri dönüyor! Ferit Korhan çıldırdı, kaos istiyor!
- HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? HAC DURUMU SORGULAMA EKRANI
- İOKBS burs sınavı ne zaman yapılacak 2023? İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu?
- 29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı!
- AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman, tarih belli oldu mu? 2023 AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?
- ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | Dolar son durum ne? 13 Ocak gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Emekliye memura %57 ZAM! Refah payı, intibak, ek zam SIRALANDI! Tabloya bak maaşını öğren! 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar...
- ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?