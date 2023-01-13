AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İYİ Parti tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçakça hedef alan İsveç'in başkenti Stockholm'deki provokasyonları ile ilgili yeni bir açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan saldırı karşısında siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır." ifadelerine yer verdi.

"İYİ PARTİ'NİN İSVEÇ'E YÖNELİK TAVRI DEĞERLİ"

Ömer Çelik ayrıca, "İsveç'te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında, İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz." dedi.