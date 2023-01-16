EYT ne zaman Meclis’e gelecek! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarih verdi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Çelik, milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar EYT meselesinin TBMM’ye geleceği tarihi duyurdu ve detayları açıkladı.
SON DAKİKA | AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
FLAŞ EYT AÇIKLAMASI
Toplantı sonrası "EYT ne zaman Meclis'e gelir?" sorusuna yanıt veren Ömer Çelik şunları kaydetti:
"EYT konusuyla önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı.
Meclis'in kendi çalışma takviminde en hızlı şekilde sonuç alınacak.
Bakanımız açıklama yapmıştı, Şubat veya en geç Mart'ta olacak.
Kendi takvimi içerisinde yürüyor. İrade ortaya çıkmıştır.
Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bu çerçevede herkes müsterih oldu.
Şubat en geç Mart ayı içinde sonuçlanacaktır."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği EYT'de Meclis için geri sayım başladı. Milyonlarca EYT'li emeklilik için gün sayıyor. Peki EMEKLİLİK İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE YAPILACAK? Çalışan ve çalışmayan EYT'lilerin hakları neler?
İşte Faruk Erdem'den dikkat çeken sözler:
"Bana çok soru geliyor. Tamam EYT'li olduk, prim ve yıl şartı tamam. Ancak 'nasıl emekli olunacak?' merakı hala sürüyor. Burada bir süreç var. Bir çalışan kesimin yapacağı işlemler bir de çalışmayan kesimin yapacağı işlemler var.
Şu anda 2 milyon 250 bin civarı bir emekliden söz ediyoruz. Bunun aşağı yukarı 300 bini çalışmıyor. Geri kalanı aktif olarak iş hayatının içerisinde yer alıyor. SSK'da en az 5 bin gün prim olması gerekiyor. Bağ-Kur'da ise 7 bin 200 ve 9 bin prim söz konusu. Yasa çıkmadan başvuru olmuyor. Yasa çıkacak ve süreç başlayacak. Bundan sonra çalışan kesim emeklilik için işverene bir dilekçe verecek.
Bu çıkış belgesi olmadan başvuru yapılmıyor. Belki bu yasayla değişebilir ancak şu anda bu belge olmadan işlemler başlatılamıyor. Ya online olarak başvuru yapılacak ya da bizzat SGK'ya giderek başvuru işlemi başlatılacak. Burada verilecek dilekçeye (matbu kağıdı) mutlaka aile durumu yazılmalı. Çocuk olduğu eş olduğu ve çalışma durumu yer almalı. Bu durumlar maaşa olumlu katkı yapıyor.
Orada ilk maaşınızı alacağınız banka ve şubeyi seçiyorsunuz. Bu dilekçe dolduktan sonra vatandaşa bir tahsis numarası veriliyor. Bu numara alındıktan sonra işlemler bitmiş oluyor. Bundan sonra hak sahibi olup olmadığınıza bakılacak. Buradan sonra tekrar işyerine başvurup tekrar işe başlayabilirsiniz. EYT'linin tazminatı hesabına yatırılacak. Çalışmayanlar ise sadece dilekçe yazacaklar."
EYT'LİYE YOL HARİTASI
ÇALIŞANLAR
*Tasarı yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanacak
*İşyerine emeklilik için çıkış dilekçesi verilecek
*Tazminat ve izin paraları hesaplanacak
*Çıkış belgeleri ile SGK'ya başvurulacak
*SGK başvuruyu inceleyip onaylayacak
*Bir sonraki ay maaş hesaplanacak
*Bir ay sonra toplu para yatırılacak
*Çalışmak isteyen tekrar çalışacak
ÇALIŞMAYANLAR
*Tasarı yasalaşarak resmi gazetede yayımlanacak
*Emeklilik için SGK'ya online ya da bizzat başvurulacak
*SGK başvuruyu inceleyip onaylayacak
*Bir sonraki ay maaş hesaplanacak
*Bir ay sonra toplu para yatırılacak
*Bankayla promosyon anlaşması yapılacak
*Çalışmak isteyen çalışabilecek
KIDEM TAZMİNATI NE OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle şirketler için öngörülmeyen bir maliyet olacağını belirten Nebati, "Bir firma öngöremediği kıdem tazminatını biz karşılayacağız. Doğrudan çalışanın hesabına gidecek. Alacağız doğrudan kişinin hesabına parayı yatıracağız. Oldukça düşük maliyetli olacak" dedi.
EYT için işverene verilecek kredi desteğinin ayrıntılarını açıklayan Nebati, "36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek" diye konuştu.
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